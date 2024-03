Les hommes de Pierre le sage, contents heureux et soulagés, ont atteint les demies finales en s’imposant aux séances de tirs au but, un exercice assez délicat et complexe où pour le rappel c’est quand même la technique qui prévaut et que ce n’est pas de l’euphorie, les lyonnais ont été meilleurs (Tab 4-3) face un Strasbourg malheureux qui a manqué d’efficacité dans la prise de risques mais qui ont tout de même montré un bon visage et c’est encourageant pour la Ligue 1, pour la suite, eux qui restent sur quatre défaites consécutives en championnat où il faut s’appuyer sur ces genres de match doivent tout faire pour se maintenir.

La déception Strasbourgeoise

La déception est normale après avoir conquis les lyonnais, atterrir à Lyon sans encaisser de but mais au final les tirs au but ont décidé. “Forcément il y’a beaucoup de déception parce que on a fait un bon match, on a bien respecté les consignes d l’entraîneur, c’est triste, c’est dommage parce qu’ il y’avait quelque chose à faire mais pour une histoire de penalties…” déclara Ismael DouKoure.

La saison est compliquée pour le Strasbourg mais c’est exactement sur ce genre de match qu’il faut s’appuyer pour remonter à la surface.

Ismael Doukoure en action /ADS

Ce soir Les Gones n’ont pas gagné mais se sont qualifiés pour le dernier carré de la coupe de France face aux strasbourgeois qui n’ont pas non plus perdu mais qui sont éliminés, dont on va attendre les prochaines rencontres des trois autres quarts de final cette semaine dont FC Rouen-Valenciennes mercredi, Le Puy-Stade Rennais le Jeudi et PSG-Nice le mercredi 13 mars 2024.

Un pas vers l’Europe

C’est un pas supplémentaire vers l’Europe pour l’Olympique Lyonnais transfiguré. Cinq fois vainqueur de la coupe de France, l’OL est en route pour récidiver dans cette compétition. Les lyonnais sont en train de relever la tête après des moments difficiles et ce match leur donnera confiance à aller chercher la finale de coupe de France voire une place en Europe, ce qui leur permettra de terminer la saison dans de meilleures dispositions.

Lacazette célébrant la victoire avec Caqueret/AFP

Ce n’était peut-être pas le plus grand Lyon qu’on avait l’habitude de voir mais la victoire est quand bien même méritée

Les coéquipiers du capitaine Alexandre Lacazette, auteur de trois buts sur les cinq derniers matchs, se retrouvent à huit points d'une qualification européenne à travers le championnat et à deux matches seulement via la Coupe.

Les Lyonnais en revanche ont perdu leurs quatre derniers matches de Ligue1 et n'ont que trois points d'avance sur le barragiste.