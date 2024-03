Il semble crucial pour les coéquipiers du capitaine Wendie Renard de retrouver ses marques, peut-être en renforçant la cohésion d'équipe, en travaillant sur des aspects tactiques spécifiques et en rétablissant la confiance des joueuses. L'adaptation et l'amélioration des performances collectives pourraient être des axes importants pour atteindre cet objectif.

Hervé Renard, selectionneur des bleues

Hervé Renard, en tant qu'entraîneur, joue un rôle majeur dans le succès et la performance de ses joueuses. Il doit élaborer des tactiques efficaces, motiver et développer les compétences individuelles et collectives. La gestion de l'équipe, la prise de décision stratégique et la communication sont essentielles pour maximiser le rendement des joueuses sur le terrain.

Herve Renard en coaching/Foot Mercato

Nommé entraîneur des bleues le 30 mars 2023, à quatre mois de la coupe du monde en remplacement à Corinne diacre limogé le 9 mars 2023.

Les attentes envers Hervé Renard face à l'Espagne incluent la mise en place d'une tactique solide, la gestion efficace de l'équipe en fonction du style de jeu espagnol, et la capacité à apporter des ajustements stratégiques pendant le match si nécessaire. Son leadership et sa capacité à motiver les joueuses seront également cruciaux pour atteindre un bon résultat.

La fin d'une disette

La Roja celebrant la Coupe du Monde/Europe1/AFP

Comme le dit-on, ''Il y'a une première fois pour tout''. La fin d'une mauvaise série de l'équipe féminine espagnole face à l'équipe française serait certainement un moment historique. Pour y parvenir, l'Espagne devra s'appuyer sur une stratégie solide, une performance individuelle exceptionnelle et peut-être sur des ajustements tactiques spécifiques. Une victoire contre l'équipe française marquerait un tournant significatif pour les coéquipières de Irène Paredes

Jennifer Hermoso

Jennifer hermoso fait son retour à la sélection espagnole depuis l’incident à la coupe du monde et elle n’a pas perdue de temps pour récidiver l’histoire en ouvrant le score et donner l'avantage à son équipe.

Jennifer Hermoso/Los Angeles Times

Les attentes pour Jennifer Hermoso lors de la rencontre contre l'équipe féminine française peuvent inclure sa créativité offensive, sa capacité à marquer des buts et à jouer un rôle clé dans la construction du jeu. Sa contribution stratégique et son impact positif sur le résultat final seront cruciaux.

Alexia Putellas

Aleixa Putellas contre Suisse/Aleixia/Instagram

On peut attendre de Alexia Putellas une performance influente au milieu de terrain, avec sa capacité à distribuer le ballon, à créer des occasions de but et à soutenir l'équipe défensivement. Son leadership sur le terrain et sa polyvalence seront des éléments clés pour contrer l'équipe française.

Aitana Bonmati

Aitana Bonmati/Instagram

En tant que meilleure joueuse de la coupe du monde 2023, De même, nommée pour le prix The Best – Joueuse de la FIFA et lauréate du Ballon d'Or féminin à Paris on attend de Aitana Bonmati une performance exceptionnelle, avec sa créativité, sa vision du jeu et sa capacité à influencer le cours de la rencontre. Son talent devrait se traduire par des actions décisives, et elle pourrait jouer un rôle majeur dans la recherche de la victoire contre l'équipe féminine française.

Pour rappel l’équipe espagnole s'est qualifiée pour la première fois aux Jeux olympiques lors de l'édition 2024, première fois pour la phase finale de la Ligue des Nations.

Dirigée depuis septembre 2023 par Montse Tomé, elle remporte la Coupe du monde 2023 à l'occasion de sa 3e participation à la grande messe mondiale et décroche ce faisant son premier titre majeur. Le peuple Espagnol doit être fier d'elles et tout ce qu'elles sont en train d'accomplir.