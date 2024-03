Le Derby

Des confrontations ont eu lieu en Liga espagnole ainsi que dans des compétitions de coupes nationales comme la Copa del Rey. Les résultats peuvent varier d'une saison à l'autre en fonction des performances des équipes.

Cela dépend de nombreux facteurs, y compris la forme actuelle des équipes, la composition des effectifs, les tactiques utilisées, les blessures et d'autres circonstances.

Cependant, voici quelques éléments généraux à considérer lorsque l'on se demande à quoi s'attendre lors d'un match entre le Real Madrid et Valence :

Histoire de la rivalité

Les matchs entre le Real Madrid et Valence ont souvent été compétitifs et passionnants en raison de la rivalité historique entre ces deux clubs. Les équipes ont une longue histoire de confrontations qui ont produit des matchs mémorables.

Forme actuelle

La forme actuelle des deux équipes est un facteur crucial. Les résultats récents, les performances des joueurs clés et la stabilité de l'équipe peuvent influencer le déroulement du match.

Dans une saison de football, chaque match peut avoir des conséquences sur la course au titre. Une défaite peut entraîner une perte de points précieux, ce qui peut avoir un impact sur le classement général. Les équipes en concurrence pour le titre cherchent à maximiser leurs points à chaque match pour rester en tête du classement. Le Real Madrid dans une forme énorme, laisse derrière lui Gérone avec six points d’avance, huit points sur le Barça, Néanmoins le titre n’est pas encore acquis pour les Madrilènes. En face, le neuvième, Valence, est en forme à domicile avec un nul et trois victoires sur les quatre dernières rencontres disputées à Mestalla.

Tactiques et stratégies : Les choix tactiques des entraîneurs et la manière dont les équipes abordent le match peuvent jouer un rôle majeur. Cette rencontre peut être marquée par une bataille tactique entre les deux côtés.

Performances individuelles: Les performances individuelles des joueurs clés peuvent également avoir un impact. Des joueurs en forme, en particulier les attaquants et les buteurs, peuvent faire la différence.

Enjeu du match : Les enjeux du match peuvent également influencer la dynamique. Par exemple, si le match a des implications dans la course au titre, pour une place en Ligue des champions, ou dans une compétition de coupe, cela peut intensifier la compétitivité.

Scénarios généraux qui pourraient découler d'une défaite du Real Madrid face à Valence

Perte de points : Une défaite signifierait la perte de trois points dans la course au titre, ce qui pourrait permettre à d'autres équipes de réduire l'écart ou de prendre la tête du classement.

Position au classement : La position des coéquipiers du Capitaine Nacho au classement pourrait être affectée en fonction des résultats des autres équipes concurrentes. Une défaite pourrait entraîner une chute au classement, tandis que les victoires des rivaux les feraient rapprocher du trône.

Impact psychologique : Les défaites peuvent également avoir un impact psychologique sur une équipe. Il est important de voir comment les joueurs et l'entraîneur réagissent après une défaite, car cela peut influencer la dynamique pour les matchs à venir.

Nombre de matchs restants : Le moment de la saison où survient la défaite est également crucial. Le championnat Espagnol se trouve dans la phase finale où l'erreur n'a pas sa place et que chaque point compte davantage. Il est essentiel de noter que le football est imprévisible, et du fait de la forme et la série impeccable de victoires sur laquelle se trouve les hommes de Ancelotti, même en cas de défaite, ils pourraient récupérer rapidement avec des performances solides lors des matchs suivants.

Mestalla, le retour au cauchemar pour Vinicius Jr

Vinicius Junior à Mestalla/ 20minutos

Samedi à 21h, le Real Madrid se déplace à Mestalla pour affronter Valence. L’occasion pour Vinicius de faire son retour dans une enceinte où il a subi des injures racistes il y a quelques mois. Pour rappel, au Santiago-Bernabeu en novembre dernier pour le match aller contre Valence, Vinicius était en pleine forme avec un doublé inscrit.

Ruben Baraja entraîneur de Valence lance un appel fort à l'endroit des supporters valenciens. "En tant que club et supporteurs, nous avons l'opportunité de montrer l'image de ce que nous sommes, de ce que nous avons été et de ce que nous allons être. Historiquement, Valence a une base de supporteurs exemplaire et ce qu'il s'est passé est un épisode isolé. J'espère que nous pourrons le prouver lors du match", a-t-il déclaré au micro de la Cadena Ser.

Nonobstant, le club interdit formellement le tournage du documentaire Vinicius à Mestalla parce que le club considère qu'il n'y a rien à gagner avec ce documentaire, mais le risque de montrer une réalité déformée est très élevé, ce qui engendrerait de graves dommages à l'image du club. Suivant ce critère, l'équipe valencienne a décidé que les caméras Netflix n'entrent pas dans ses installations et ne font pas de déclarations de peur de ne pas être entièrement traitées mais plutôt pour générer une autre sensation.

GIL MANZANO, EST-IL LE PIRE CAUCHEMAR DU REAL MADRID ?

Gil Manzano-Valence-Real Madrid/ Okdario

Le natif de la communauté autonome d’Extremadura chargé de jouer le juge au retour de Vinicius Júnior à Mestalla après le match de la saison dernière, au cours duquel Vinicius a été victime d'insultes racistes de la part des supporters de l'équipe valencienne. Le duel aura lieu le samedi 2 mars à partir de 21h00. Gil Manzano sera aidé par José Luis Munuera Montero au guide de la VAR

Il convient de notifier que Gil Manzano est l'arbitre qui a sifflé trois penaltys contre le Real Madrid dans le même match pour la première fois dans l'histoire de la Liga. C'était justement contre Valence... et aussi à Mestalla. C'était en novembre 2020 et les trois pénalités maximales ont été transformées par Carlos Soler.