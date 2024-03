L'histoire du derby de Manchester est marquée par des moments emblématiques, des drames et des retournements de situation. voici quelques points saillants de cette rivalité historique.

Les premières confrontations

Les débuts : Le premier derby de Manchester officiel a eu lieu en 1881, mais c'est surtout au début du XXe siècle que la rivalité a pris de l'ampleur. À cette époque, Manchester United était connu sous le nom de Newton Heath, et le Manchester City sous le nom d'Ardwick. Les deux clubs ont connu des périodes de succès inégalées au fil des décennies.

Les années Busby et Mercer : Pendant les années 1940 et 1950, Matt Busby a façonné le Manchester United en une puissance du football anglais, remportant notamment la Coupe d'Europe en 1968. D'autre part, Joe Mercer a guidé Manchester City vers des succès similaires dans les années 1960.

Le drame de Munich : En 1958, l'avion transportant l'équipe de Manchester United s'est écrasé à Munich, coûtant la vie à plusieurs joueurs. Ce tragique événement a créé un lien émotionnel entre les supporters du club et a renforcé la détermination de l'équipe à réussir.

Les années Ferguson et la montée en puissance du City : Les années 1990 et 2000 ont été marquées par la domination de Manchester United sous la direction de Sir Alex Ferguson. Cependant, à la fin des années 2000 et au début des années 2010, le Manchester City, financé par des propriétaires riches, est monté en puissance et a remporté plusieurs titres.

Le Manchester Derby moderne : Les confrontations récentes entre les deux clubs ont souvent été tendues et riches en rebondissements. Des matchs mémorables ont été disputés en Premier League et en coupes nationales, avec des résultats serrés et des moments de grande intensité.

Manchester United, l'ère Sir Alex Ferguson

Ferguson a dirigé Manchester United de 1986 à 2013, et son règne est largement considéré comme l'une des périodes les plus réussies de l'histoire du club. points saillants dont le mérite revient Sir Alex Ferguson à Manchester United :

La Renaissance du club: Lorsqu'il a pris en charge le club en 1986, Manchester United connaissait une période difficile. Ferguson a d'abord eu du mal à obtenir des résultats immédiats, mais le club a montré des signes d'amélioration au cours des premières saisons.

La Domination en Premier League: La période la plus réussie de Ferguson à Manchester United a été dans les années 1990 et au début des années 2000. Le club a remporté 13 titres de Premier League sous sa direction, dont trois doublés (championnat et FA Cup) en 1994, 1996 et 1999.

La Ligue des champions: Ferguson a conduit Manchester United à remporter la Ligue des champions de l'UEFA à deux reprises, en 1999 et en 2008. La victoire de 1999 a été particulièrement mémorable, avec le célèbre triplé (championnat, Coupe d'Angleterre, et Ligue des champions) réalisé en une saison.

Les Jeunes talents et "Class of 92’’: Ferguson était également connu pour sa capacité à développer de jeunes talents. La "Class of '92" comprenait des joueurs tels que David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt, et les frères Neville, qui ont tous émergé du centre de formation de Manchester United.

La Retraite et l'héritage: Sir Alex Ferguson a annoncé sa retraite en 2013, mettant fin à une ère extraordinaire. Son héritage à Manchester United est immense, non seulement en termes de trophées remportés, mais aussi en raison de sa gestion de longue date et de sa capacité à renouveler constamment son équipe.

L'ère de Ferguson à Manchester United est souvent considérée comme l'une des périodes les plus glorieuses du club. Depuis son départ, le club a traversé des périodes de transition avec différents managers, cherchant à retrouver le même niveau de succès.

Pep Guardiola, La resurrection ou la renaissance de manchester City

Arrivée en 2016, pendant son mandat, il a transformé l'équipe en une force dominante dans le football anglais et européen. L'entraineur du ''petit club avec une petite mentalité'' selon les mots d’Alex Ferguson dans les temps, a su apporté au football Anglais et a Manchester city beaucoup de choses inédites de par sa sa philosophie du jeu qu'il a imposé partout où il est passé, entre autres:

Un Style de jeu distinctif: Guardiola est connu pour son approche tactique distinctive et son style de jeu basé sur la possession, la construction patiente depuis l'arrière, et une pression intense pour récupérer le ballon. Il a introduit des idées novatrices dans le football anglais et a influencé d'autres équipes.

De l'innovation tactique: Le catalan est réputé pour son approche tactique flexible. Il a souvent adapté son système en fonction des adversaires et des circonstances, démontrant une compréhension profonde du jeu.

Titres de la Premier League: Manchester City a remporté plusieurs titres de Premier League sous la direction de Guardiola. La saison 2017-2018 a été particulièrement impressionnante, avec City établissant de nombreux records de la ligue, notamment le plus grand nombre de points et de buts marqués en une saison.

Succès en Coupe: En plus des succès en Premier League, Manchester City sous Guardiola a remporté d'autres trophées nationaux, dont la FA Cup et la EFL Cup. Le club a également cherché à s'affirmer en Ligue des champions de l'UEFA, atteignant la finale lors de la saison 2020-2021 et vainqueur la saison 2022-2023

Développement des jeunes talents: Pep a également montré un intérêt pour le développement des jeunes joueurs. Il a donné leur chance à plusieurs talents émergents du centre de formation de Manchester City, introduisant une dimension de jeunesse et de dynamisme dans l'équipe.

Le style de jeu distinctif de Guardiola, axé sur la possession de balle, la fluidité offensive et la pression défensive, a contribué au succès continu de l'équipe. Il est probable que l'équipe continue de figurer parmi les prétendants pour les titres nationaux et internationaux.