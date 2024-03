Le Barça a souffert, mais a remporté les trois points face au finaliste de la Copa del Rey grâce à une œuvre d'art du jeune de 16 ans, Lamine Yamal 1-0 (75’) .Le Barça jouera sa survie en ligue des champions à Montjuic, une opportunité pour les catalans de remonter à la surface et essayer de sauver la saison étant donné tout semble être perdu pour le Barça en Liga. Les hommes de Xavi Hernandez n’ont pas su profiter des multiples chutes de Réal Madrid et Girona.

Absent sur le banc de touche vendredi pour accumulation de carton, Xavi qui depuis les tribunes à travers les images reflétées par les réalisateurs, on a pu constater qu'il (Xavi) était plus focalisé sur le match de Naples-Torino pour des questions d’analyses tactiques alors que son équipe jouait contre Mallorque. Khvicha Kvaratskhelia a ouvert le score après l’heure de jeu (61e)sur une belle passe décisive de de Mario Rui, le Naples n’a su conservé leur but que trois petites minutes avant que l’international paraguayen Arnoldo Antonio Sanabria Ayala égalisait à la (64e), un coup dur pour les napolitains qui avaient besoins d'une victoire pour se mettre en confiance avant le voyage en catalogne.

Xavi comme messager

Un rendez-vous pour se mettre en confiance que Xavi va néanmoins devoir aborder avec beaucoup d'absence. De Jong, Pedri ont rejoint les absents habituels (Gavi, Baldé, Ferran Torres et Marcos Alonso). L'entraîneur catalan a exhorté les supporters du FC Barcelone à faire de Estadio Olímpico Lluís Companys un véritable "enfer" avant le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre Naples, demain. "J'aime beaucoup de choses de Napoli, ils ont un haut niveau d'individualité. Ils jouent très bien, ils jouent de la même manière que nous. Montjuic doit ressembler au Camp Nou. Les Culés doivent venir nous encourager et nous mettre sous pression. Ils doivent être notre douzième homme et les joueurs doivent sentir ce soutien", a-t-il dit, en conférence de presse ce lundi, à la veille du match.

Pour rappel, ça fait quatre années de suite que le Barça n'a pas atteint les quarts de finales et demain est un jour très important pour l'équipe, pour le club et pour l'histoire. Il n' y a pas de la place pour la peur demain car cette dernière n'apporte rien de bon a déclaré l'entaîneur des Blaugranas.

Danny Makkelie bon ou mauvais souvenir pour Barça ?

DANNY MAKKELIE-UEFA CHAMPIONS LEAGUE. SOURCE OIP

D'une part, il n'est un secret polichinelle, le 13 septembre 2022 Danny Makkelie était l'arbitre de la rencontre de la LDC qui s'est opposée entre le Bayern Munich et le FC Barcelone en phase des poules de l'édition 2022/23, à Alianz Arena 2-0 en faveur des locaux.

D'autre part, il fût également le juge de la rencontre de la 2e journée de Ligue des Champions UEFA entre Juventus et Barcelone qui avait eu lieu le mercredi 28 octobre 2020 à Juventus Stadium,0-2 en faveur des visiteurs sur buts de ousmane Dembele à la 14ème et bien évidement de Lionel Messi à la 91ème.

Compositions Probables:

FC Barcelone: Ter Stegen, Ronald Araújo, Iñigo Martinez, Jules Kounde, Joao Cancelo, Andreas Christensen, Ilkay Gundogan, Fermin Lopez, Lopez, Raphina, Robert Lewandowski.

FC Naples: Alex Meret, Juan Jesus, Amir rrahmani, Di Lorenzo,Mathías Olivera, Stanislav Lobotka, Hamed Traore, Zambo Anguissa, Matteo Politano, Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskheilia.