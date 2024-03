Ainsi, après 9 ans, Jurgen Klopp va quitter Liverpool. Le monde du football nous rappelle une fois de plus que rien n'est éternel. Le natif de Stuttgart sera au moment de la fin de son mandat, le 30 juin prochain.

Liverpool a ouvert la boîte de pandore le vendredi 26 janvier 2024, Jürgen Klopp ne sera plus l'entraîneur à compter de la saison prochaine. Les Reds ont publié une interview de l'Allemand en guise de communiqué. Emu, Klopp s'est confié à cœur ouvert.

"Je peux comprendre que cela soit un choc pour beaucoup de gens en ce moment, quand on l'entend pour la première fois, mais je peux évidemment l'expliquer - ou du moins essayer de l'expliquer. J'aime absolument tout dans ce club, j'aime tout de la ville, j'aime tout de nos supporters, j'aime l'équipe, j'aime le personnel. J'aime tout. Mais le fait que je prenne cette décision vous montre que je suis convaincu que c'est celle que je dois prendre. C'est que je suis, comment dire, à court d'énergie." il s'est ensuite expliqué, "Je sais que je ne peux pas faire ce travail encore et encore et encore et encore. Après les années que nous avons passées ensemble, après tout le temps que nous avons passé ensemble et après toutes les choses que nous avons traversées ensemble, le respect et l'amour que j'ai pour vous ont grandi et le moins que je vous doive, c'est la vérité - et c'est la vérité." C'est l'une des informations les plus importantes du football européen, Sur les bords de la Mersey, le coach allemand laissera un héritage énorme.

La Légende Jürgen Klopp

Figure (Kloop) au classement des hommes ayant entraîné les Reds le plus longtemps de son Histoire, il se classera alors 5ème position. Il en compte actuellement 468 où il se classera en 3e position après les iconiques Bob Paisley (518) et Bill Shankly (723).

Le reste appartient à l'Histoire : 1 Ligue des Champions, 1 FA Cup, 1 Carabao Cup, 1 Community Shield, 1 Supercoupe de l'UEFA et 1 Coupe du monde des clubs. Il est entré définitivement dans le cœur des supporters après avoir remporter le titre de champion d'Angleterre en 2020, 30 ans après le précédent.

Klopp était-il dans l'Ombre de Pep ?

Pep Guardiola a totalement changé la dimension Manchester City depuis son arrivée en 2016, le Catalan a remporté 5 titres de Premier League. Liverpool a donc été, avec Chelsea et Leicester, l'un des trois clubs anglais ayant gagné un titre de Premier League depuis l'arrivée de Guardiola.

Mais l'œuvre de Klopp ne s'arrête pas là. La Premier League, même avec moins de titres que Guardiola, il l’a pratiquement autant dominé. Il est le l'entraîneur à la série de victoires la plus longue de l'Histoire de la Premier League (18) à égalité avec Guardiola, bien sûr. Les deux entraîneurs se sont en effet échangé les périodes de domination du championnat ces dernières années. Klopp aurait sans doute gagné un titre ou deux en plus sans des périodes de creux qui ont fait très mal à Liverpool.

STASTIQUES ENTRE PEP ET KLOPP EN PREMIÈRE LIGUE. SOURCE OPTA X

C'est vrai qu'il y a eu des épisodes dont on ne se souviendra pas, mais l'émotion a toujours été présente depuis qu'ils se sont rencontrés pour la première fois sur la route en juillet 2013 dans un duel en Supercoupe d'Allemagne. Par dessus de la Rivalité entre ces des deux hommes se cache un respect mutuel, un respect auquel Pep Guardiola s'est empressé de répondre sur le même ton. "Ça a toujours été un plaisir et ce le sera dimanche aussi même si on essaiera de gagner" a-t-il déclaré.

"On apprend toujours du jeu de ses équipes. C'est un homme passionné, il aime le football et il sera de retour tôt ou tard" a ajouté l'entraîneur espagnol.

Les grandes absences de la rencontre

L'international Allemand doit faire sans son Gardien de but Alisson Becker pour blessure au tendon, Joe Gomez qui est encore incertain pour une blessure à la cuisse, Diego Jota pour une blessure au genou également, Joël Matip , Curtis Jones et en fin Thiago Alcantara pour une blessure musculaire.

Quant aux Cityzens, les absences de taille se limite à Jack Grealish et Jérémy Doku, tous pour blessure musculaire.

Compositions Probables

Liverpool: C. kelleher, Jarell Quansah, v. vandjik, Bradley, A.Robertson, Endo, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Nuñez, Diaz

Manchesret City: Ederson, Ake, Diaz, Walker, Kovacic, Rodri, Stones, Debryne, Foden, Haaland, Bernardo Silva