le FC Barcelone a connu une série d'éliminations européennes douloureuses, perdant le quart de finale de cette année-là 8-2 en match aller simple contre le Bayern Munich, avant de s'incliner 5-2 (score cumulé) contre le Paris Saint-Germain en huitième de finale en 2021 et d'être éliminé en phase de groupes en 2022 et 2023.

Porté par sa jeunesse, le FC Barcelone retrouve enfin les quarts, détruit par les blessures, avec les absences de Gavi, Pedri, De Jong, Balde et Ferran Torres, le Barça aune fois de plus pu compter sur trois de ses pépites formées au club notamment, Lamine Yamal, 16 ans, Pau Cubarsi, 17 ans et Fermin Lopez, 20 ans . Un succès primordial tant sur le plan sportif qu'économique pour le quintuple champion d'Europe, largué dans la course au titre en Liga (3e à 8 points du Real Madrid, 1er) et qui comptait sur ce rendez-vous pour relancer sa saison.

Xavi Hernandez, très "heureux et fier" après la qualification de son équipe en quarts de finale de la Ligue des champions quatre ans après. "C'est l'un de mes meilleurs moments en tant qu'entraîneur. Je suis très heureux et fier. Tous les joueurs, jeunes et vieux, ont fait un grand pas en avant, c'est un jour important pour Barcelone", déclara-t-il.

Xavi répond aux critiques après la qualification en quarts : "Qui rit maintenant?"

UEFA CL-XAVI HERNÁNDEZ EN CONFERENCE DE PRESSE. SOURCE FC BARCELONE



L'entraîneur des Blaugranas, Xavi Hernandez, a répondu aux critiques après que son équipe a battu Naples (3-1) en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, mardi.

"Nous avons reçu des critiques injustes, a déclaré Xavi après le match. Il y a eu trop de pression sur les joueurs, comme des ultimatums, la vie ou la mort. Ça disait que nous étions la risée de la Ligue des champions - qui rit maintenant ?", demanda-t-il.

Le doute plane t-il dans l'avenir de Xavi comme entraîneur après ce grand pas?

Le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste, a mis en doute l'avenir de Xavi à la tête du club. L'entraîneur a déclaré à plusieurs reprises qu'il quitterait le banc des Blaugrana à la fin de la saison. Malgré cela, le dirigeant croit encore à la continuité de l'ancien capitaine.

"Je respecte Xavi et sa décision. Il sait ce que je pense et nous verrons ce qui se passera. J'aime beaucoup Xavi", déclara-t-il après que son club se soit qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions quatre ans après.

"La qualification en quarts ? C'est un objectif que le président et la direction se sont fixé. C'est très important", ajouta -t-il .