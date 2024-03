Il n’est un secret de polichinelle, les hommes de Xavi n’ont pas connu des merveilleux moments à lors de leur dernier pèlerinage à San Mamés dans le cadre des 1/4 de finales de la Coupe du Roi où Les buts des frères Williams en prolongation ont été décisifs pour que les hommes de Valverde se faufilent en demi-finale du tournoi .

Face une équipe de Bilbabao qui vient de se qualifier pour la finale de la coupe du Roi après une victoire sensationnelle face à l'Atlético de Madrid, affrontera un Barcelone qui veut continuer à additionner les trois par match histoire de s' améliorer, améliorer son état d'esprit et pouvoir rêver de se battre pour la ligue jusqu'au bout d'où son prestation impeccable face une des équipes les plus dures a jouer, le Getafe de José Bordalas sur un score de 4 buts et un clean sheet de Ter Stegen et sa défense.

Le Combat Philosophique

C'est un match dans lequel les deux équipes vont certainement souffrir. L'Athletic d'un côté empêchera que Barcelone parvienne à conserver le ballon et devenir fort et incontournable. Barcelone de l'autre côté essayera de contrôler l'Athletic dans les surpassements intensives et la poussée constante pour prendre le contrôle de son style de jeu recherchant un jeu direct et vertical à travers les centres des latéraux et les transitions possibles avec des joueurs comme Iñaki Williams.

Les frères Williams

Iñaki et Nico Williams en célébration. Source Sport.Fr

L'Athletic n'aura pas l'un de ses plus grands talents comme Nico, pour sanction de carton rouge et jaune. Cependant, ils perdront donc beaucoup de qualités, de débordements et de vitesse. Ainsi, cela n'empêchera pas l'équipe de Valverde de réaliser son plan de jeu, dans lequel elle cherchera à maîtriser l'équipe de Xavi Hernández avec la pression, l’agressivité essayer d'empêcher une possession excessive du Barça.

L'opportunité pour le Barça

Le Barça n'a pas su profiter des opportunités précédentes pour réduire l'écart avec le Réal Madrid,, mais aujourd'hui plus que jamais les coéquipiers du capitaine Ter Stegen doivent profiter de la chûte du Real à Mestalla la nuit dernière. Une occasion de revenir à six points du Réal Madrid et rester à deux points de Girone.

Un Xavi radical

Xavi Hernández, entraineur du Fc Barcelone. Source Twitter

Annoncé sur le départ au bout de la saison depuis maintenant quelques mois, mais certaines sources croient à une possible reconsidération de sa décision de quitter le Barça au vue de l'amélioration de son équipe , C'est de cette façon qu'il l'a exprimé devant les journalistes ce samedi 2 mars . "Aujourd'hui, rien n'a changé. C'est un faux sujet. On y va petit à petit, et on se concentre sur l'Athletic. Il n'y a aucun changement" a déclaré Xavi en conférence de presse avant d'affronter les hommes d'Ernesto Valverde. L'entraineur catalan ne s'est pas arrêté là, "Le mental ne suit pas parce que le niveau footballistique n'est pas en adéquation avec ce qu'on devrait faire. Mais j'ai pris la décision de m'en aller depuis longtemps. Je crois qu'on ne valorise pas notre travail. J'ai entendu que je m'en allais pour telle ou telle raison... Je crois qu'on ne valorise pas notre travail. C'est pour ça que je m'en vais" avait-il expliqué. Des sources fiables laissent à faire croire que l'entraineur a certe une bon relation professionelle avec son Directeur sportif qui est Déco, mais la connexion, l'alchimie et l'entente sont ce qui manquent à leur relation, ce qui poussent vraisemblablement le catalan à quitter le navire.

Compositions probables;

Athletic Club de Bilbao: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Paredes, Lekue, Prados, De Galarreta, Iñaki Williams, Sancet, Berenguer et Guruzeta.

FC Barcelone: Ter Stegen; Joao Cancelo, Araujo, Iñigo Martínez, Koundé, Christensen, Frenkie De Jong, Gündoğan, Pedri, Lewandowski et Lamine Yamal.