8e de finale retour de Ligue des champions Real Sociedad/PSG, qui se disputera à guichets fermés ce mardi soir à Anoeta. Le Club de la capitale a battu la Real Sociedad 2-0 lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, malgré une première partie compliquée. Sur le chemin de son premier quart de finale en LDC depuis presque trois ans. Une rencontre dans la quelle tout est encore possible, du fait de l’optimisme des basques à renverser la situation.

L'espoir et le protagonisme de Take kubo

Le protagoniste s’est réservé le droit à toutes excuses pour montrer son meilleur niveau mardi soir à Aneota, "Je viens de ne pas jouer le match de Séville et je n'ai pas d'excuses. J'ai passé une semaine tranquille, comme d'autres joueurs qui ont été absents. Personnellement, je pense que je n'ai pas d'excuses et que je dois donner le meilleur de moi-même", a-t-il assuré. Il a également lancé un message d'espoir tendant à fomenter une Remontada contre le PSG. "Au final, la pensée est libre. C'est nous qui allons jouer et, tant que nous avons l'envie et l'illusion, je crois que tout est possible" a t-il ajouté sans bien évidement se passer de remercier les supporters pour le soutien indéfectible.

La saga Mbappé

Luis Enrique et Kylian Mbappé.

Il est pratiquement impossible de parler de Kylian sans que le scandale précède son nom ces derniers temps. Une fois de plus remplacé vendredi ce soir à Monaco au bout de la première période. La relation entre Luis Enrique et Kylian a connu des meilleurs moments. Ce n’est sans doute pas bon ni pour l’équipe ni pour personne d’autre à trois jours d'un match crucial en Ligue des champions, même si l’entraîneur catalan s’est justifié sur le coup en affirmant que c’était pour le bien de l’équipe. Pour rappel l'entraineur espagnol ne s'était presque jamais passé de Mbappé depuis son arrivée à la tête de l'équipe parisienne l'été dernier. Mais voilà qu'il s'est passé de lui trois matches de suite, en le faisant débuter sur le banc contre Nantes le 17 février (2-0), en le remplaçant à l'heure de jeu contre Rennes la semaine dernière (1-1), et dès la pause donc sur le Rocher (0-0) où la star a débuté sa carrière.

Blessures sensibles

Largement malmené samedi dernier, le Real Sociedad s'était incliné face au Séville ( 3-2 ). Le Normand, Traoré, Kubo, Mikel Merino et le capitaine Mikel Oyarzabal n'ont pas eu leur mots à dire lors de la rencontre dû a des choix tactiques de l'entraineur. Les hommes d'Imanol Alguacil seront privées de Alvaro Odriozola, Martin Melenquez, A. Barrenetxea et en fin Aritz Elustondo qui est encore incertain pour la partie.

Le PSG quand t-a lui sera privée du gardien de but Sergio Rico pour une blessure à la tête, de Milan Skriniar qui est blessé à la chéville, de Layzin Kurzawa blessé au dos et en fin Marco Ansensio incertain pour blessure musculaire du biceps femoral.

L'arbitre de la Rencontre

L'arbitre de la rencontre sera Michael Olivera, cible de nombreuses critiques et menaces après le penalty accordé au Real Madrid à la fin du quart de finale retour de Ligue des champions face à la Juventus Turin (1-3) en 2018, sans oublier de mentionner qui a eu a officier deux matches du PSG lors de la dernière édition de LDC. Cependant, l'international anglais de 38 ans sera assisté par son compatriote Stuart Attwell aux commandes de la VAR

Compositions probables

Real Sociedad: Remiro – Traoré, Le Normand, Zubeldia, Galan – Merino, Zubimendi, Mendez – Oyarzabal, Silva, Kubo.

Entraîneur : Imanol Alguacil.

PSG: Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Hernandez Nunos Mendes– Zaïre-Emery, Vitinha, Ugarte – Dembélé, Mbappé, Barcol.

Entraîneur: Luis Enrique