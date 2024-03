Dans le cadre du match retour des 8e de finale de la ligue des Champions, Ce soir, le club danois de Copenhague joue sa dernière carte sur la pelouse du géant de l'Angleterre, dominé au match allé à domicile par les hommes de Pep guordola 3-1, le club Danois reste préservant à l'issue de cette Rencontre, car selon leur coach tout est possible ce soir, En tout cas les Danois devraient faire preuve de beaucoup de courage ce soir pour Battre les champions en titre d'Angleterre et de l'Europe, À t'on coutume de dire ne jamais dire jamais, mais l'opération de ce soir va sembler difficile pour les hommes de Jacob Neestrup.

En effet, lors du match aller, les hommes de Jacob Neestrup n'ont pas été vigilant, et ont voulu jouer avec beaucoup de confiance au lieu de rester humble, Ce qui a caractérisé certaines erreurs que les Citizens ont exploité, Malgré cette victoire réconfortante des Citizens, ces derniers vont jouer ce match retour avec la même énergie comme le disait le technicien Espagnol, Aucune équipe n'est pas à sous-estimé et que tout peut se passer en ligue des Champions. En outre, les danois vont jouer avec beaucoup d'intensité ce soir pour rattraper les erreurs du match retour et qui sait même qu'ils pourront faire l'exploit de jouer un quart de finale Historique pour les hommes de Jacob, Tout est possible parce que la même équipe de Copenhague a reussi a éliminé l'éternel rival de Manchester City en phase de groupe. C'est vraiment une équipe talentueuse, cohérente, et aussi dynamique.

Les Champions en titre de cette coupe à grandes oreilles devraient imposer leurs autorités aujourd'hui pour poursuivre leurs série d'invincibilité face à ce club historique de Danemark, Ce serait un match Ouvert bien que selon les pronostics se penchent du côté des hommes de Pep Guordiola à hauteur de 85%. Enfin, il ne faut pas se faire des illusions la ligue des champions est un haut Niveau avec des matchs pleins d'enjeu et de surprise.