De prime abord, L'histoire est longue entre les meringues et les clubs allemands, quasiment chaque année le destin du Real Madrid croise celui des allemands, Cette année c'est aussi le cas dès la 8eme des finales de la ligue des champions, Un match allé avec beaucoup de bouleversements tant sur le plan physique que morale, les allemands ont rendu la vie difficile aux merengues, mais le leadership a primé lors de ce match car les hommes de Carlos Ancelloti ont reussi à trouver le chemin des filets avec l'unique but de la rencontre, signé Brahim Diaz, le jeune prodige marocain a marqué un but d'anthologie dans ce match et permet aux siens de garder un avantage dans cette rencontre.

Le Real Madrid vise les quarts de finale

Le match allé a tenu toutes ces promesses en terme de statistiques, les hommes de Marco Rose ont fait une démonstration de force aux merengues, Avec 9 tirs cadrés ils ont dominé logiquement le match, le seul problème c'est le manque de précision dans leur tire, ils auraient dû tirer profit de cette rencontre à domicile devant les supporters pour submergé le club de la capitale Espagnole.

La mission a semblé difficile pour les allemands, face au leadership du Real Madrid, Leipzig a sombré. La vocation des hommes de Ancelloti est inouï avec une résistance impeccable, ce groupe de Madrid composé de plusieurs talents et d'expérience a une manière de surmonter les obstacles d'un match serré.

Les allemands sont confiant et persévérant, Comme le disait le prodige Hollandais Xavi Simons, il y'a encore 90 mns à jouer, l'espoir règne. En effet, les allemands devront faire l'exploit de battre le Real ce soir au Santiago Bernabéu pour pouvoir espérer une potentielle Qualification, les enjeux de ce matchs sont directs et les perspectives passionnantes, Une victoire de Leipzig ce soir est synonyme de surprise car le Real est le deuxième favoris de cette compétition derrière les tenants du Titre.

Que le meilleur gagne!