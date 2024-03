Le Real Madrid se qualifie de justesse et en souffrance face à une équipe de Leipzig qui méritait probablement mieux mais qui s'est montrée trop maladroite. Accroché sur sa pelouse par Leipzig (1-1), le Real Madrid a validé mercredi son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions dans la douleur grâce à son avantage du match aller (1-0) et un but de Vinicius. ainsi don le Real Madrid retrouve les quarts de finale pour une quateième année consécutive.

Pour fêter ses 122 ans d’existence, le Real souhaitait finir le travail et rappeler, comme inscrit sur un tifo déployé avant le match, qu’il est "le Roi d’Europe", avec ses quatorze couronnes, les Allemands n'ont pas rendu les choses pour eux, mais ils ont réussi à le faire comme d'habitude d'ailleurs où Vinícius Júnior a délivré les siens après l’heure de jeu (1-0, 65’) avant que Willi Orban ne réduise l’écart (1-1, 68’).

Vinicius aurait-il pu être exclu ?

FAUTE DE VINICIUS SUR WILLI OBRAN. SOURCE AFP

L'international Brésilien Vinícius Júnior a violemment poussé le Hongrois Willi Orban, Un vilain geste, sanctionné d’un simple carton jaune. Une exclusion aurait changé la physionomie du match.

Vinícius Júnior a perdu ses nerfs après avoir fait tomber le Hongrois au milieu du terrain, et par la suite il a volontairement poussé Willi Orban au niveau du cou. Un très mauvais geste qui ne lui a valu qu'un simple carton jaune de la part de Davide Massa l'arbitre de la rencontre.

Une décision qui interpelle sur les réseaux sociaux, où beaucoup crient au scandale, jugeant que cette faute aurait dû aboutir à un carton rouge et son exclusion. Il faut dire que Vinícius Júnior s’en sort très bien après ce mauvais geste sur Orban, à la suite duquel bon nombre d’arbitres auraient sorti le carton rouge. Ce qui intrigue, c’est que David Massa n’a pas appelé la VAR pour confirmer ou non sa première décision.