World Cup Jour 31 - La Belgique prend la troisième place

Belgique - Angleterre (2-0)

Présentation: Avant dernier match de cette coupe du monde, les deux équipes devront surmonter leur déception d'avoir échouer aux portes de la finale afin de terminer sur une bonne note. Le match a eu lieu au stade de Saint-Pétersbourg.

Les compositions:

Belgique: Courtois - Vertonghen, Kompany, Alderweireld - Chadli (Vermaelen, 39min), Witsel, Tielemans (Dembele, 78min), Meunier - Hazard, Lukaku (Mertens, 60min), De Bruyne

Angleterre: Pickford - Maguire, Stones, Jones - Rose (Lingard, 46min), Delph, Dier, Loftus-Cheek (Alli, 84min), Trippier - Kane, Sterling (Rashford, 46min)

Le match:

Le match démarre parfaitement pour la Belgique, puisqu'elle ouvre la marque très tôt, après une superbe passe en profondeur de Lukaku pour De Bruyne, le belge centre pour Meunier qui coupe la trajectoire et trompe Pickford à bout portant (4min). L'Angleterre se fait dominer dans ce début de rencontre mais et tout proche d'égaliser par l'intermédiaire d'Harry Kane mais sa frappe fuit le cadre (24min). Le match se joue sur un faux rythme, les deux équipes ne se donnent pas à 100%, une ambiance d'un match sans réel enjeu et pour cause, seulement une troisième place au goût amer. En seconde période, l'Angleterre pense égaliser après une superbe petite balle piquée de Dier devant Courtois, mais sa frappe est repoussée juste devant la ligne par Alderweireld (70min). La Belgique procède par contre et est tout proche d'inscrire un but absolument magnifique, Hazard trouve De Bruyne qui remet à Mertens, Mertens pour De Bruyne, le belge temporise avant de décaler Mertens côté gauche qui centre en une touche pour Meunier qui frappe de volé mais c'est bien repoussée par Pickford (80min). La Belgique va finalement faire le break, après une superbe passe de De Bruyne en profondeur, Hazard se retrouve en face à face et trompe Pickford en frappant au premier poteau (82min). La Belgique remporte donc ce match et termine troisième du mondial, l'Angleterre prend la quatrième place.