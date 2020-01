World Cup Jour 32 - LA FRANCE EST CHAMPIONNE DU MONDE

France - Croatie (4-2)

Présentation: Dernier match de cette coupe du monde 2018, le match que tout le monde attend depuis maintenant 4 ans, la grande finale. La France connaît sa troisième finale après 1998, 2006 et donc 2018, vainqueur à une seule reprise, les bleus veulent décrocher une seconde étoile. La Croatie quant à elle connaît sa première finale et compte bien la remporter. Le match a eu lieu au stade Loujniki.

Les compositions:

France: Lloris - Lucas, Umtiti, Varane, Pavard - Kante (N'Zonzi, 55min), Pogba - Matuidi (Tolisso, 73min), Griezmann, Mbappe - Giroud (Fekir, 81min)

Croatie: Subasic - Strinic (Pjaca, 81min), Vida, Lovren, Vrsaljko - Brozovic, Rakitic - Perisic, Modric, Rebic (Kramaric, 71min)

Le match:

La Croatie démarre mieux le match, avec la possession et une grosse pression à la perte du ballon, les français ont énormément de mal à ressortir de leur camp. Mais c'est la France qui va ouvrir le score contre le cours du jeu, après un coup franc de Griezmann, c'est Mandzukic qui dévie le ballon dans ses buts (18min). Mais la Croatie réagit comme lors de ses précédents matchs, suite à un coup franc de Modric pour Vrsaljko, le croate remet au centre, les bleus ne parviennent pas à dégager et le ballon revient sur Perisic qui se décale sur son pied gauche et trouve le petit filet opposé avec une superbe volé (28min). Le match est complètement fou, puisque la France va obtenir un penalty suite à une main de Perisic sur corner. L'arbitre consulte la VAR pendant de longues minutes avant de désigner le point de penalty, Griezmann s'élance et prend Subasic à contre pied (38min). La Croatie est donc mené à la pause, mais pense revenir au score en début de seconde période après une frappe lourde de Rebic au premier poteau mais Lloris repousse en corner (48min). La France procède en contre attaque et est tout proche de faire le break avec Mbappe qui accélère côté droit avant de repiquer dans l'axe et de frapper mais c'est bien stoppé par Subasic (52min). Et finalement la France va faire le break, avec Mbappe côté droit qui centre pour Griezmann au point de penalty qui temporise avant de trouver Pogba qui frappe et voit le ballon repoussé mais revenir sur lui et donc tire à nouveau et tromper Subasic (59min). La France est en folie, et après un festival côté gauche de Lucas Hernandez, le latéral trouve Mbappe dans l'axe qui croise sa frappe et marque le quatrième but français (65min). La France va se faire une petite peur juste après, puisque Lloris en voulant dribbler Mandzukic voit le croate marquer le second but (69min). Mais la France tient bon, et remporte la finale de la coupe du monde 2018.

La France remporte sa seconde coupe du monde, après 1998, 20 ans plus tard, la France est de nouveau au sommet du monde, la tête dans les étoiles. 20 ans après, Didier Deschamps est de nouveau champion du monde, cette fois-ci en tant que sélectionneur, c'est aussi sa victoire. La France rajoute une seconde étoile à son maillot et fait chavirer dans le bonheur tout un pays.

Après quatre longues années d'attente, la coupe du monde se termine sur une note de bonheur infini pour les français. Après un mois de football, de plaisir, la coupe du monde se termine après 32 jours. Il faudra maintenant attendre quatre nouvelles longues années pour assister à la nouvelle coupe du monde 2022 qui aura lieu au Qatar en Hiver.

Trophées de la coupe du monde:

Vainqueur: France Meilleur joueur: Luka Modric Meilleur jeune: Kylian Mbappe Meilleur gardien: Thibaut Courtois