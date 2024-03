Une rencontre synonyme d’occasion pour les Bleus de prendre une revanche contre l’Allemagne après leur défaite concédée en septembre dernier en amical à Dortmund (2-1). La Nationale Mannschaft est la seule et l'unique équipe ayant battu le capitaine Kylian Mbappé et ses coéquipiers depuis la finale de la Coupe du monde 2022 perdue au Qatar contre l’Argentine de Lionel Messi. Cette confrontation entre les deux pays formations sera la 23ème des 23 dernières confrontations dont onze (11) victoires en faveur des bleus, cinq (5) victoires en faveur de la Mannschaft, six (6) rencontres sur score de parité et le 23e est à disputer ce soir.

Les hommes de Didier Deschamps ont réalisé une campagne de qualifications à l’Euro 2024 quasiment parfaite avec sept (7) victoires contre un match nul concédé en novembre dernier face à la Grèce à domicile. Le tout couronné, les coéquipiers de Griezmann ont inscrit 29 buts. L'unique faille au tableau, la défaite concédée face à ces mêmes Allemands en septembre en match amical à Dortmund (2-1).

Par contre la Mannschaft traverse une période assez compliquée à quelques mois seulement de l’Euro 2024 où ils sont hôtes. Les hommes de Julian Nagelsmann, n’ont remporté que deux (2) de ses dix (10) derniers rencontres dont six (6) défaites et deux (2) nuls.

L'Equipe de France sans Antoinne Griezmann

GRIEZMANN PENDANT UN MATCH DE FRANCE. SOURCE MADEINFOOT.COM

un match sans Antoine Griezmann pour la première fois depuis novembre 2016, sois sept ans. Une entorse à la cheville droite l'ayant contraint à renoncer aux rencontres contre l'Allemagne puis le Chili, dernières répétitions avant l'Euro.

La star du club de la capitale espagnole manquera la partie face à l'Allemagne, ce soir à Lyon (21h00), une équipe contre laquelle il a été auteur d'un doublé en demi-finale de l'Euro-2016 (2-0) - et réduit le score lors de sa seule défaite en 2023 en octobre (2-1). Ainsi le patron de l'Equipe de France a décidé de sélectionné Matteo Guendouzi en remplaçement a Griezmann, le seul changement dans la convocation avec le retour de Moussa Diaby.

Même si quelque part le sélectionneur des bleus a affirmé que ''Grizou n'était pas irremplaçable mais indispensable'', mais ce dernier s'est passé de Grizou qu'une seule fois depuis 2016, suite à une rencontre amicale face à la Côte d'Ivoire le 15 novembre à Lens. Une rencontre qui s'est terminé sur un score de parité (0-0).

L'Arbitre de la rencontre

Jesus Gil Manzano a été désigné pour diriger ce match amical entre la France et l’Allemagne. L'International espagnole a été au coeur d'un scandale ces dernières semaines. Il n'est un secret de polichinelle, au sifflet pour la rencontre qui s'est opposé entre le Vanlence CF et le real Madrid FC à Mestalla (2-2), s’est rendu coupable de plusieurs situations. À commencer en première mi-temps avec une action de Valence coupée. Les événements se sont multipliés dans le dernier quart d’heure, avec un penalty sifflé à tort sur Hugo Duro, heureusement la VAR était intervenue, et la fin du match sifflée alors que les Madrilènes avaient une action de but, transformée par Bellingham mais après les trois coups de sifflet.

Le Real Madrid a donc décidé de saisir la Commission Technique des Arbitres et demande à ce que Jesus Gil Manzano soit suspendu plusieurs matchs suite à sa mauvaise gestion de la fin de la rencontre.

Pourquoi L'Equipe de France ne jouera pas dans son Stade Mythique, Stade de France ?

En raison de l’indisponibilité du Stade de France, pour cause de préparatifs pour les Jeux Olympiques 2024, l’équipe de France jouera son premier match de l’année sur la pelouse du Groupama Stadium à Lyon. Les Bleus n’ont plus joué en terre Lyonnaise depuis septembre 2021 et un match de qualifications pour la Coupe du monde 2022 remporté contre la Finlande (2-0).

Compositions Probables

France : Mike Maignan - Jules Koundé, Benjamin Pavard, Upamecano, Lucas Hernandez - Zaïre-Emery, Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Thuram, Mbappé

Allemagne : Ter Stegen - Joschua Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt - Kroos, Gundogan, Andrich, Wirtz - Havertz, Musiala