Trois jours après leur victoire inaugurale face aux Etats Unis 3_0 ,les hommes de Thierry Henry récidivent avec une nouvelle victoire ce samedi contre la Guinée (1_0). Les Bleus ont cette fois ci largement dominé la Guinée, grâce à un but de Kiliann kildillia (75e) . Avec cette nouvelle victoire ,les bleus sont premier de leur groupe avec 6 points sur 6 possible synonyme de qualification pour les quarts de finale . La Guinée de son côté peut espérer se qualifier pour le prochain tour malgré ces deux défaites en autant de rencontres . À la pause, le compteur était de zéro but partout. Pourtant, les bleus auraient pu être menés par deux buts d'écart . Juste avant que l'arbitre ne renvoie les 22 acteurs aux vestiaires , deux buts ont été refusé à la Guinée. Nabil Keita 43e et Abdoulaye Touré 45e se sont tous vu refuser leur but pour des positions de hors jeu . Les joueurs de Thierry Henry n'ont pas su mettre en difficulté leur adversaire du soir, dans ce premier acte, ci ce n'est un face à face manqué par l'attaquant de cristal Palace Jean Philippe Mateta à la 34e minute.

Les bleus ont attendu la deuxième mi-temps pour monter un visage plus entreprenant. Après des nombreuses tentatives infructueuses dont celle de l'attaquant lyonnais Kalimuendo qui termine sur le poteau à la (73e) minute de jeu, les hommes de Thierry Henry ont fini par trouver la faille grâce à Kiliann sildillia (75e) . L'éclair est encore venu de l'homme en forme côté français, la nouvelle recrue bavaroise (Michel Olise). Pied gauche ,le jeune talentueux français délivre un magnifique centre pour le joueur de Fribourg ( Allemagne) . Monté aux avant postes , le latéral droit pisté par l'OM a trompé le gardien guinéen d'une tête décroisée bien placée. Après ce but, les bleus ont bien su contrôler le reste de la partie jusqu'au coup de sifflet final. L'équipe de France devra, mardi lors de l'ultime match de made face à la Nouvelle Zélande . Quand aux Guinéens , ils défieront les Etats Unis à la prochaine journée...