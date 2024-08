Quarante ans après le premier titre Olympique acquis lors des JO de Los Angeles (Etats Unis), les bleus vont avoir une nouvelle chance de décrocher à nouveau la médaille d'or olympique , à Paris, au parc des princes, dans une finale quelle discutera contre l'un des grands favoris du tournoi (l'Espagne). Les hommes de Thierry Henry ont eu beaucoup du mal à se défaire de leurs adversaires de la Demi finale. En effet les bleus ont eu besoin des prolongations pour remporter le match contre l'Égypte (3_1) .

L'Espoir des Bleus

Jean Philippe Mateta / Source FootMercato

C'était difficile pour les français qui étaient menés jusqu'à la 83e minutes (1_0) par une équipe bien organisée d'Égypte. Heureusement pour les poussins de Thierry Henry, ils comptent dans leurs rangs, le géant attaquant de cristal Palace, Jean Philippe Mateta, auteur d'un doublé (83e, 99e) , portant ainsi son compteur but à 3 dans ces JO Paris 2024 , avant que le nouveau prodige français, la nouvelle recrue bavaroise (Michel Olise ) scellé la rencontre en marquant le troisième but des bleus à la (108e).

La France affrontera donc l'Espagne en finale des JO, ce vendredi 09 août 2024 , à Paris, au parc des princes. Tombeur du Maroc en demi finale (2_1) , sur un but du barcelonais, Fermin Lopez (65e) , inscrivant son quatrième but de la compétition et par la même occasion un deuxième but de Juanlu Sanchez à la (85e).

La tension est à son comble alors que les Bleus cherchent à triompher sur leur sol face à une Roja tout aussi ambitieuse. Les supporters sont impatients de voir ces géants du football s'affronter pour la médaille d'or. Préparez-vous pour une soirée historique qui marquera les annales du sport.

Ce duel promet une rencontre intense entre deux équipes talentueuses, prêtes à tout pour décrocher l'or olympique devant un public passionné. Que le meilleur gagne !

L'avantage d'être à la maison pour cette finale des JO, suffira-t-il pour en venir à bout des Espagnols ce vendredi 09 août 2024. ?

Compositions probables:

France : G.Reste,C Lukeba, Loïc Balde,A. Truffer,K.Sildilia, Andy Diouf, M.Akliouche, Joris Cholard, Michel Olise, Jean Mateta, A.Lacazette

Espagne: Arnau Tenas, Eric Garcia,Pau Cubarsi, Marc Pubill,J.Miranda,Alex Baena, Pablo Barrios, Sergio Gomez, Fermin Lopez, Aimar Oraz, Abel Ruiz (C)