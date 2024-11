Si pour certains l'honneur se présente de représenter les couleurs de l'équipe nationale, en l'occurrence le magnifique gardien du losc (Lucas Chevalier), auteur d'un début de saison extraordinaire, en championnat comme en ligue des Champions, il n'en est pas de même pour l'emblématique attaquant et capitaine de l'équipe de France (Killian M'bappe), qui va manquer le ressemblent des bleus par "choix" de son entraîneur de l'équipe nationale Didier Deschamps.

En prélude des rendez vous de la ligue des nations face à Israël (le 14 novembre au stade de France), et (l'Italie le 17 à Milan), le sélectionneur des Bleus a nomminé une liste des 23 joueurs pour ces deux rencontres, liste dans laquelle on remarque encore une fois de plus l'absence de Killian M'bappe, par choix de son sélectionner.

Le discours evasif de didier deschamps

CREDIT PHOTO: EQUIPE DE FRANCE

"J'ai eu plusieurs échanges avec lui, j'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement là. C'est mieux comme ça. Ce que je peux vous dire, c'est que Killian M'bappe voulais venir ." Tels sont les propos de Deschamps en conférence de presse, sur le cas de M'bappe.



Le sélectionneur des Bleus,en a en revanche convoqué pour la première fois le gardien de but de Lille, Lucas Chevalier, suite au forfait du gardien de but de west Ham (Angleterre) Alfonso Aerola, et rappeler N'glo Kante au milieu de terrain ainsi que Dayot Upemecano en défense à la place de Loïc Badé.



Voilà la liste complète des 23 joueurs retenus par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de la ligue des nations :

Gardien : Mike Maignan (Millan AC), Brice Samba (RC Lens), Lucas Chevalier (Lille).

Défense : Jonathan Clause (Nice), Luca Digne (Aston Villa), Wesley Fofana (Chelsea), Théo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (Barça), William Saliba (Arsenal), Dayot Upemecano (Bayern Munich).

Millieu de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid), Matteo Guendouzi (lazio), N'golo Kante (Al Etihad), Manu Koné ( AS Rome), Adrien Rabiot ( Marseille), Warren Zaïre Emery (PSG).

Attaquant : Bradley Barcola (PSG), Ousmane Dembelé (PSG), Kolo Muani (PSG), Christopher Nkunku (Chelsea), Michel Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan).