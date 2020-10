Biathlon Recap 3.1

Johannes Boe - 3 à la suite

Le norvégien prouve une nouvelle fois que c'est la relève de Martin Fourcade. Johannes glane sa quatrième victoire de la saison, et mieux que ça, le norvégien remporte le troisième sprint de la saison sur trois étapes. Johannes consolide son maillot jaune de leader du général de la coupe du monde mais aussi par la même occasion son maillot rouge de leader de la spécialité.

Côté français:

Simon Desthieux: Le français réalise une belle course, avec un début parfait et le 5/5 sur son tir couché, Simon se concentre sur son tir debout pour aller chercher le tir parfait mais avec une pénalité sur sa troisième balle, le français devra se contenter d'un 9/10 et prend la 5ème place.

Antonin Guigonnat: Le français réalise exactement la même course que Simon Desthieux, avec un sans faute sur son tir couché, Antonin commet la même erreur sur la troisième balle de son tir debout, il termine 7ème.

Quentin Fillon Maillet: Le français réalise une excellente course, partit en fin de start list, Quentin commence parfaitement ce sprint avec un 5/5 sur son couché, Quentin sait qu'il doit faire le sans faute aussi sur le debout pour espérer le podium, et va parvenir à blanchir toutes les cibles sur son tir debout. Mais dans le dernier tour, le français va avoir du mal à termine et termine 12ème.

Emilien Jacquelin: Le français réalise lui aussi une bonne course, malgré une petite pénalité sur son tir couché, Emilien se reprend sur son tir debout avec un sans faute, et termine 45ème.

Martin Fourcade: Une course cauchemardesque pour le français, Martin s'élance dans ce sprint et à la chance de pourvoir être dans les skis de Johannes Boe dans le premier tour, Martin va connaître une petite erreur sur son tir couché avec un tour de pénalité. Martin connaît le résultat de Johannes et sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur sur son tir debout, mais avec trois pénalités le français craque complètement et termine loin, 43ème.

Aristide Begue: Le français réalise une bonne course, une course qui lui fera une nouvelle fois apprendre, avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs, il termine 79ème.

Autres favoris:

Lukas Hofer: L'italien début parfaitement ce sprint avec un 5/5 sur son tir couché mais va ruiner ses efforts lors de son tir debout avec quatre pénalités, il termine 39ème.

Aleksandr Loginov: Le russe réalise une très belle course à l'image de son début de saison, avec un magnifique 10/10 sur le pas de tir, il termine ème.

Simon Schempp: L'allemand réalise une bonne course mais va avoir une pénalité de trop (9/10) pour pouvoir jouer le top 10, il termine 29ème.

Arnd Peiffer: L'allemand réalise une course semblable à celle de son compatriote du dessus, une faute sur son tir debout et prend la 17ème place.

Classement final:

1er: Boe 21:21 2nd: Loginov (+21'') 3ème: Ponsiluoma (+54'') 4ème: Weger (+1'03'') 5ème: Desthieux (+1'03'') 6ème: Eberhard (+1'04'') 7ème: Guigonnat (+1'07'') 8ème: Boe (+1'08'') 9ème: L'abee-Lund (+1'10'') 10ème: Bjoentegaard (+1'12'')