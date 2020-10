Biathlon Recap 3.6

Anastasiya Kuzmina - De retour

La slovaque remporte sa première course de la saison 2019, après avoir dominée l'an passée notamment lors des sprints, Kuzmina connaît un début de saison compliqué sans victoire mais surtout sans aucun podium. Pour la première Mass Start de la saison, la slovaque était la plus forte aujourd'hui, avec un 18/20 sur le pas de tir et comme à son habitude un très bon temps de ski, elle remporte la première victoire de sa saison.

Côté françaises:

Anais Chevalier: La française réalise une superbe course, avec une pénalité à chaque fois sur ses trois premiers tirs, Anais se reprend lors du dernier avec le 5/5, elle termine 3ème et monte pour la première fois de la saison sur le podium d'une course.

Justine Braisaz: La française réalise elle aussi une bonne course, avec quatre fautes au total dont deux lors de son premier tir couché, elle termine 8ème.

Julia Simon: La française réalise une course moyenne, avec six pénalités aujourd'hui dont trois lors du dernier tir debout c'est beaucoup trop pour espérer un top 10, elle prend la 17ème place.

Anais Bescond: Une nouvelle course compliquée pour la française, normalement non partant mais avec la non participation de Dahlmeier, Anais peut prendre le départ de cette Mass Start. Avec six pénalités sur le pas de tir, elle termine 21ème.

Autres favorites:

Dorothea Wierer: L'italienne leader du général, réalise une bonne course mais avait du mal sur les skis aujourd'hui, avec une seule pénalité lors du dernier tir, elle termine 4ème.

Paulina Fialkova: La slovaque réalise une très belle course, avec un 18/20, elle s'adjuge la seconde place.

Kaisa Makarainen: La finlandaise passe complètement à côté de sa course, avec six fautes du côté du tir, elle termine 22ème.

Lisa Vittozzi: L'italienne rate elle aussi sa course, à bout sur les skis, et avec seulement trois pénalités, Lisa termine très loin, 27ème.

Classement final:

1ère: Kuzmina 35:34 2ème: Fialkova (+12'') 3ème: Chevalier (+13'') 4ème: Wierer (+20'') 5ème: Brorsson (+36'') 6ème: Tandrevold (+45'') 7ème: Preuss (+45'') 8ème: Braisaz (+46'') 9ème: Yurlova-Percht (+55'') 10ème: Oeberg (+1'03'')