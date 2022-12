Biathlon Recap 10.1

Anastasiya Kuzmina - Petit globe

La slovaque remporte le petit globe de la spécialité, avec trois victoires sur ce format, c'est bien elle la plus forte du sprint comme l'année passée. Malgré une pénalité lors du tir couché, la slovaque est très rapide sur les skis et va donc remporter ce sprint d'Oslo, sa quatrième victoire de la saison.

Côté françaises:

Célia Aymonier: Une course excellente pour la française, avec un tir parfait, et une très bonne glisse, Célia prend la quatrième place, sa meilleure performance cette saison.

Caroline Colombo: De retour en coupe du monde pour la dernière étape, Caroline enchaîne les bonnes performances sur le circuit mondial. Avec une faute lors de son tir couché, elle termine 31ème.

Chloé Chevalier: Elle aussi de retour en coupe du monde, la soeur d'Anais réalise une bonne course, avec un tir couché parfait, Chloé va craquer sur le debout avec deux pénalités, elle termine 40ème.

Anais Bescond: Une course très difficile pour Anais, avec deux pénalités sur le tir couché, Anais voit déjà le top 10 s'envolait, elle se rattrape sur le debout avec un sans faute mais termine très loin, avec un temps de ski assez mauvais, 58ème.

Justine Braisaz: Une course catastrophique pour Justine, avec deux pénalités sur chacun de ses deux tirs, elle prend la 63ème place.

Julia Simon: Une course ratée encore plus que celle de Justine, avec trois pénalités sur le tir couché, et deux fautes sur le tir debout, elle prend la 75ème place.

Autres favorites:

Dorothea Wierer: Une bonne course pour l'italienne avec seulement une faute sur son debout, elle prend la 11ème place.

Tyril Eckhoff: Une bonne course pour la norvégienne avec également une pénalité sur le debout, elle prend la 7ème place.

Marte Roeiseland: La norvégienne réalise une très bonne course, avec une faute sur le couché et un sans faute sur le debout, elle termine 6ème.

Classement final:

1ère: Kuzmina 19:56 2ème: Preuss (+21'') 3ème: Fialkova (+25'') 4ème: Aymonier (+30'') 5ème: Herrmann (+34'') 6ème: Roeiseland (+35'') 7ème: Eckhoff (+42'') 8ème: Persson (+46'') 9ème: Lunder (+49'') 10ème: Oeberg (+50'')