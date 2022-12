Biathlon Recap 10.2

Johannes Boe - Petit globe

Le norvégien remporte une nouvelle course, un nouveau sprint, son septième de la saison, et glane donc logiquement le petit globe de la spécialité. Lui qui a déjà remporté le gros globe va maintenant viser les petits globes des différentes spécialités. Aujourd'hui, malgré une faute sur son tir debout, il est beaucoup trop rapide sur les skis et s'impose donc facilement chez lui en Norvège.

Coté français:

Quentin Fillon Maillet: Une très bonne course pour Quentin, avec un magnifique 10/10 sur le pas de tir, il prend la troisième place et monte à nouveau sur un podium, son septième podium de la saion.

Simon Desthieux: Une course au goût amer pour Simon, avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs, il termine 7ème. Mais actuellement c'est l'un des seuls (avec Doll et Peiffer) à être aussi rapide sur les skis que Johannes Boe, en enlevant une faute on avait un podium, en enlevant les deux, Simon pouvait jouer la victoire.

Emilien Jacquelin: Une course moyenne course Emilien, avec deux fautes sur son tir debout, il termine 19ème.

Antonin Guigonnat: Une course identique à celle d'Emilien sauf que Antonin lui a fait ses deux pénalité sur son tir couché, il prend la 20ème place.

Fabien Claude: De retour en coupe du monde, Fabien réalise une bonne course, avec une seule pénalité sur son tir couché, il prend la 21ème place.

Aristide Begue: Lui aussi de retour en coupe du monde, le français réalise une nouvelle course d'apprentissage, toujours très bon sur le pas de tir, avec une seule faute, il termine 56ème.

Simon Fourcade: Une course difficile pour Simon, avec deux pénalités sur chacun de ses deux tirs, il termine 65ème.

Autres favoris:

Lukas Hofer: Une très bonne course pour l'italien, avec le sans faute sur le pas de tir, il termine second.

Tarjei Boe: Le norvégien, à domicile, réalise une bonne course, avec une pénalité, il termine 5ème.

Aleksandr Loginov: Le russe réalise une bonne course, avec une faute sur le tir couché, il prend la 9ème place.

Classement final:

1er: Boe 24:39 2nd: Hofer (+31'') 3ème: Fillon Maillet (+35'') 4ème: Eberhard (+38'') 5ème: Boe (+38'') 6ème: Doll (+39'') 7ème: Desthieux (+51'') 8ème: Peiffer (+52'') 9ème: Loginov (+52'') 10ème: Leitner (+54'')