Biathlon Recap 10.4

Johannes Boe - Doublé

Le norvégien réalise le doublé sprint + poursuite, chez lui en Norvège du côté d'Oslo. Johannes remporte ici sa 15ème victoire de la saison, juste exceptionnel. Malgré trois pénalités, il est juste trop fort cette saison et remporte cette poursuite et va pouvoir profiter d'un podium avec son frère qui termine second.

Coté français:

Simon Desthieux: Une bonne course pour le français, avec trois pénalités, il prend la 8ème place.

Quentin Fillon Maillet: C'était plus compliqué aujourd'hui pour Quentin, avec une faute sur le premier tir et trois pénalités sur le second, il termine 12ème.

Antonin Guigonnat: Une course aussi moyenne pour Antonin avec beaucoup de fautes et seulement le 16/20, il prend la 14ème place.

Fabien Claude: Le français était très bien partit avec un parfait 10/10 sur les deux premiers tirs, mais a totalement craqué sur les deux derniers avec trois pénalités à chaque fois, il termine 25ème.

Emilien Jacquelin: Le français passe à côté de sa course, à cause du tir, avec une faute sur le premier tir, trois pénalités sur le troisième tir et à nouveau une faute sur le dernier, il prend la 26ème place.

Aristide Begue: Une nouvelle course similaire à ce que nous propose le français, très bon sur le pas de tir (18/20) mais assez lent sur les skis, il termine 45ème.

Autres favoris:

Lukas Hofer: L'italien réalise une bonne course avec trois pénalités, il prend la 6ème place.

Tarjei Boe: Le norvégien réalise une superbe course, avec seulement une pénalité sur son dernier tir, il termine second juste derrière son frère.

Arnd Peiffer: L'allemand réalise une excellente course, avec seulement une pénalité, il prend la troisième place.

Classement final:

1er: Boe 32:15 2nd: Boe (+13'') 3ème: Peiffer (+18'') 4ème: Leitner (+22'') 5ème: Christiansen (+51'') 6ème: Hofer (+57'') 7ème: Doll (+57'') 8ème: Desthieux (+57'') 9ème: Eliseev (+1'02'') 10ème: L'abee-Lund (+1'30'')