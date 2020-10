Biathlon Recap 10.5

Dorothea Wierer - Un sacre amplement mérité

L'italienne remporte le gros globe de cristal au terme d'une saison haletante avec une fin de saison où Dorothea s'est fait des frayeurs. L'italienne a eu ce maillot jaune de leader du général quasiment de bout en bout, depuis le sprint de Pokljuka lors de la première étape jusqu'au championnat du monde. Et puis elle est passée seconde derrière sa compatriote Vittozzi, puis l'as repris et ainsi de suite... Mais finalement c'est bien elle qui va remporter ce gros globe, elle le mérite amplement au vue de sa saison, avec trois victoires et sept podiums, Dorothea a su être régulière tout au long de la saison. L'italienne remporte la premier gros globe de cristal de sa carrière, mieux encore c'est la première italienne a le remporter, elle qui marque l'histoire de son sport en Italie, qui a envie d'être une ambassadrice de ce sport. Dorothea qui a laissée planer le suspens quant à une potentielle fin de carrière l'année prochaine comme les championnats du monde seront en Italie. En tout cas on espère la voir l'année prochaine et si c'est possible encore de nombreuses années tant elle apporte à ce sport, merci Dorothea.

Hanna Oeberg - Petit globe

La suédoise remporte la dernière course de la saison, au terme d'une course haletante, Hanna qui aura fait la course en tête tout au long de cette mass-start empoche le petit globe de la spécialité. Avec un 18/20 et une dernière faute lors du dernier tir, elle est en tête de la course lors du dernier tour et va devoir tout donner pour ne pas voir Tiril Eckhoff revenir sur elle.

Côté françaises:

Julia Simon: La française réalise une très bonne course, malgré une pénalité sur chacun de ses quatre tirs, elle parvient à accrocher une très belle 7ème place.

Anais Bescond: Une course moyenne pour la française, qui a des regrets sur cette saison, avec trois pénalités sur le pas de tir, elle termine 17ème.

Célia Aymonier: Une course compliqué pour Célia, et une nouvelle fois c'est sur le pas de tir que la française a craquée, avec six pénalités, elle termine 22ème.

Justine Braisaz: Malheureusement pour Justine elle n'a pas pu finir la course, avec une chute dès le premier tour lors d'une descente, elle a préférée arrêter. Plus de peur que de mal pour Justine.

Autres favoris:

Denise Herrmann: L'allemande réalise une très bonne course, avec quatre fautes, elle termine 4ème.

Anastasiya Kuzmina: La slovaque pour la dernière course de sa carrière a eu beaucoup de mal, avec six pénalités, au total, elle prend la 10ème place.

Lisa Vittozzi: L'italienne a elle aussi connu une course compliqué, avec cinq pénalités sur ses deux premiers tirs, Lisa se rattrape sur les deux derniers avec un 10/10, elle prend la 11ème place.

Classement final:

1ère: Oeberg 35:56 2ème: Eckhoff (+1'') 3ème: Egan (+10'') 4ème: Herrmann (+21'') 5ème: Hauser (+48'') 6ème: Fialkova (+54'') 7ème: Simon (+56'') 8ème: Preuss (+56'') 9ème: Roeiseland (+1'01'') 10ème: Kuzmina (+1'04'')