Biathlon Express 1.1

Sturla Holm Laegreid - Surprise

On attendait évidemment un norvégien pour remporter cette première course de la coupe du monde mais on ne s'attendait pas à ce norvégien. En effet, le jeune Laegreid a volé la vedette à son compatriote Johannes Boe. Pour sa seconde année en coupe du monde, le norvégien remporte sa première course au terme d'une prestation parfaite. Avec un magnifique 20/20 du côté du tir, Laegreid a su tenir bon sur les skis pour remporter cet individuel.

Côté français:

Quentin Fillon Maillet: Le français qui a pour objectif le gros globe de cristal, lui qui a terminé à la troisième place sur les deux précédentes éditions a bien démarré pour cette nouvelle saison. Avec un très beau 19/20 et un bon temps de ski, il prend la 4ème place.

Emilien Jacquelin: Le français qui entame sa quatrième saison avec les cadors du biathlon mondial a lui aussi bien débuté pour cette première course. Avec une pénalité sur chacun de ses deux premiers tirs, Emilien parvient à se reprendre sur les deux suivants et termine avec un 18/20 pour finalement terminer 8ème.

Antonin Guigonnat: Le français réalise lui aussi une très belle première course pour cette nouvelle saison, avec une seule pénalité sur son troisième tir, il termine à 19/20 mais avec un temps de ski moyen, il prend la 9ème place.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le favori de cette nouvelle saison de biathlon, double tenant du titre, a réalisé le 19/20 avec une seule faute lors de son premier tir qui va lui coûter la première victoire. Le norvégien prend 2ème place.

Erik Lesser: L'allemand réalise une très belle première course avec un très beau 19/20, il prend la 3ème marche du podium.

Alexandr Loginov: Le russe réalise une bonne course avec deux pénalités, il prend la 10ème place de cette individuel.

Tarjei Boe: L'aîné des frères Boe réalise une course moyenne, avec deux fautes sur son dernier tir, le norvégien termine à 17/20 et prend la 12ème place.

Classement final: