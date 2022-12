Biathlon Express 1.2

Dorothea Wierer - Perfecto

L'italienne double tenante du gros globe de cristal aura à coeur d'aller chercher un nouveau succès pour cette saison. Elle avait terminé la saison passée en jaune, elle démarre la nouvelle en jaune. Au terme d'une course rondement menée et notamment un tir parfait à 20/20, l'italienne n'était pas la plus rapide sur les skis mais a su s'arracher lors du final pour finalement prendre la 1ère place pour 8centièmes.

Côté françaises:

Anais Bescond: La meilleure française du jour c'est bien elle, Anais réalise une excellente course, avec un très beau 19/20 et une seule pénalité lors de son dernier tir, elle termine à la 6ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: Pour son grand retour en coupe du monde, après une saison blanche (pour cause de maternité), la française réalise une très belle course. Malgré deux pénalités lors de son troisième tir, elle termine à 18/20 et prend la 9ème place.

Caroline Colombo: Pour sa troisième saison en coupe du monde, la française réalise une bonne course, avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs debout, elle termine à 18/20 et prend la 19ème place.

Julia Simon: Une course sûrement au goût amer pour la française, avec un sans faute sur ses trois premiers tirs, elle peut rêver d'un top 5, mais avec deux pénalités sur le dernier tir fatidique elle devra se contenter d'une 22ème place.

Chloé Chevalier: La française qui entame sa quatrième saison en coupe du monde va connaître quelques soucis du côté du tir, avec un 17/20 elle termine à la 39ème place.

Justine Braisaz-Bouchet: La française est passée complètement au travers de sa course, avec cinq pénalités au total, elle termine loin, à la 44ème place.

Autres favorites:

Hanna Oeberg: La suédoise, parmi les grandes favorites de la saison a bien démarré cette nouvelle année, avec un bon 18/20, elle prend la 7ème place.

Denise Herrmann: L'allemande toujours extrêmement rapide sur les skis et avec un 19/20 va terminer à la 2ème place pour seulement 8 centièmes derrière Dorothea Wierer

Marte Roeiseland: La norvégienne démarre moyennement cette nouvelle saison avec un tir très laborieux et un 16/20, elle prend la 24ème place.

Tiril Eckhoff: La norvégienne, deuxième du classement général lors de la saison dernière va très mal démarré. Avec un tir très mauvais et un 13/20, elle devra se contenter d'une 67ème place.

Classement final: