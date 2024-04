Biathlon Express 1.3

Johannes Boe - Une fois pas deux

Le norvégien sûrement piqué de ne pas avoir gagner hier lors de la première course a remis les pendules à l'heure. Avec un tir appliqué et en ayant pris son temps, il réalise le 10/10 et remporte donc ce sprint de Kontiolahti. Grâce à cette victoire, il récupère le maillot jaune de leader du classement général de la coupe du monde à son compatriote Laegreid.

Côté français:

Quentin Fillon Maillet: Le français déçu de sa première course avec sa 4ème place sera sûrement encore frustré de ce sprint. Avec un magnifique 10/10, mais un temps de ski loin de ses standards habituels il termine à la 6ème place.

Emilien Jacquelin: Le second meilleur français du jour, et pourtant il aura pu réaliser encore mieux. Avec un premier tir couché parfait, le français craque sur le tir debout avec deux pénalités mais grâce à un très bon temps de ski, il prend la 8ème place.

Simon Desthieux: Pour sa première course de la saison, Simon réalise une bonne course, avec une seule pénalité lors de son tir couché, il réalise le 9/10 et prend la 17ème place.

Fabien Claude: Le français réalise une course moyenne, avec d'entrée deux pénalités lors de son tir couché et une nouvelle faute pour le tir debout, heureusement pour Fabien il obtient un bon temps de ski et il termine à la 25ème place.

Antonin Guigonnat: Le français réalise une bonne course, avec une seule pénalité lors de son tir couché et un sans faute sur son tir debout, il prend la 26ème place.

Martin Perillat-Bottonet: Pour sa toute première course en coupe du monde, le jeune français réalise une course d'apprentissage, avec deux pénalités sur le tir couché, il a su se reprendre sur le debout avec un sans faute, il prend la 90ème place.

Autres favoris:

Sebastian Samuelsson: Le suédois réalise un très beau sprint avec une seule pénalité du côté du tir et un excellent temps de ski, il prend la 2ème place.

Tarjei Boe: Le norvégien réalise une course similaire à l'individuel d'hier, avec un 7/10 mais un très bon temps de ski, il devra se contenter d'une ème place.

Lukas Hofer: L'italien réalise une bonne course, avec une seule pénalité sur son tir debout, il termine à 9/10 et prend la ème place.

Jakov Fak: Le slovène réalise une très belle course, avec un magnifique 10/10 et un bon temps de ski, il prend la 5ème place.

Classement final: