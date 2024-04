Biathlon Express 1.4

Hanna Oeberg - Démonstration

La suédoise remporte sa première course de la saison, avec le meilleur temps de ski et un magnifique sans faute du côté du pas de tir, c'est bien elle la meilleure aujourd'hui. Comme un symbole elle termine la course juste derrière sa soeur Elvira Oeberg porteuse du maillot bleu (meilleur jeune de moins de 25 ans).

Côté françaises:

Chloé Chevalier: La meilleure française du jour c'est elle, avec une course absolument splendide. Avec un superbe 10/10 sur le pas de tir, la française s'est battue sur les skis pour accrocher une très belle 8ème place.

Justine Braisaz-Bouchet: Après avoir complètement raté son individuel, la française s'est rattrapée, avec le sans faute sur le couché et une pénalité sur le debout, elle prend la 11ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: La française remonte encore dans le top 15 de la course, après sa 9ème place lors de l'individuel, et malgré un 8/10 sur le pas de tir, elle prend la 12ème place.

Caroline Colombo: La française réalise une bonne course mais avec un deux pénalités au total et un temps de ski moyen (24ème), elle prend la 42ème place.

Anais Bescond: La française réalise une bonne course mais avec un bon temps de ski mais avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs elle termine à la 44ème place.

Julia Simon: La française avait mal débuté cette course avec deux pénalités sur son tir couché mais avec un sans faute sur le debout et un bon temps de ski, elle prend la 58ème place.

Autres favorites:

Dorothea Wierer: L'italienne pas au mieux sur les skis assure sur le pas de tir, avec une pénalité sur son couché et un sans faute exemplaire sur le debout, elle termine à la 22ème place.

Denise Herrmann: L'allemande était fortement attendue, tenante du titre de la spécialité, avec trois fautes au total, les trois sur son tir debout, elle termine à la 38ème place.

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne réalise une excellente course avec un sans faute du côté du tir, elle prend la 2ème place.

Johanna Skottheim: La suédoise qui a pris la troisième place lors de l'individuel réalise une nouvelle très belle course, avec un nouveau sans faute, elle prend la 4ème place. Grâce à cette nouvelle belle course elle prend le maillot jaune de leader du général de la coupe du monde.

Classement final: