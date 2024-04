Biathlon Express 2.1

Tarjei Boe - Biathlon Family

Quand Johannes ne gagne pas la course, qui d'autre que son frère aîné pour le remplacer ? Le norvégien âgé de 32 ans remporte la première course de sa saison au terme d'un sprint tout simplement parfait. Avec un bon début de course et un sans faute sur son couché, le norvégien parvient à réitérer le même tir sur le debout. C'est sa 10ème victoire en coupe du monde, lui qui n'avait plus remporter la moindre course depuis Décembre 2017, et partira donc premier lors de la poursuite qui se déroulera Samedi.

Côté français:

Fabien Claude: Le dernier français à s'élancer pour ce sprint réalise une belle course. Avec un premier très beau 5/5 sur son tir couché, le français entame son tir debout parvient à blanchir les 4 premières cibles mais va fauter sur la dernière. Avec un bon temps de ski, il prend la 11ème place.

Simon Desthieux: Le français avec le dossard n°1 réalise une bonne course, avec un bon départ et un 5/5 sur son tir couché, Simon va fauté sur le debout (4/5), il termine finalement à la 12ème place.

Antonin Guigonnat: Le français réalise sa meilleure course de ce début de saison, avec un sans faute sur son tir couché et également sur le debout, il termine 21ème.

Quentin Fillon Maillet: Le français va connaître une course compliquée mais pourra se rassurer quand à son niveau sur les skis. En effet, avec une ème place sur le temps de ski c'était sur le pas de tir aujourd'hui où Quentin a connu des difficultés. Avec une pénalité sur son tir couché et deux pénalités sur son tir debout, il prend la 30ème place.

Emilien Jacquelin: Le français pourra nourrir des regrets, malgré une pénalité lors de son tir couché, Emilien peut jouer le top 10 avec un bon tir debout. Mais avec deux pénalités sur son tir debout, il prend la 39ème place.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien maillot jaune et rouge sur les épaules va connaître une course compliquée. Avec une seule pénalité au total sur son tir couché, il prend la 3ème place. A noter que Johannes n'est pas le meilleur temps de ski (3ème) et va prendre de nombreuses secondes à la fin de sa course pour retrouver son souffle. Johannes tout de même content pour son frère comme il a pu le dire au micro de L'Equipe le tout en français.

Arnd Peiffer: L'allemand réalise une superbe course, avec un bon temps de ski et surtout un tir magistral à 10/10, il prend la 2ème place.

Martin Ponsiluoma: Le suédois était rapide sur les skis mais avec une pénalité sur son tir couché et deux pénalités sur le debout, il termine à la 9ème place.

Classement final: