Biathlon Express 2.2

La suédoise déjà vainqueur du sprint dimanche dernier va à nouveau s'imposer à Kontiolahti. Avec le maillot jaune (classement général) et rouge (classement de la spécialité) sur ses épaules, Hanna n'a pas tremblé avec un nouveau tir parfait et un très bon temps de ski, elle remporte le sprint, sa 6ème victoire en coupe du monde et conforte ses deux maillots. La suédoise qui "se sentait vraiment bien", "en confiance sur le pas de tir" (Crédits: L'Equipe) Hanna très heureuse de pouvoir partager le podium avec sa petite soeur.

Côté françaises:

Anais Chevalier-Bouchet: La française réalise une course magnifique, avec un sans faute sur le pas de tir et un temps de ski parmi les meilleurs (6ème), elle prend la 2ème place. C'est le premier podium français pour cette nouvelle saison de biathlon. La française absente la saison dernière retrouve d'ores et déjà ses standards et montre une nouvelle fois toutes ses qualités.

Anais Bescond: La française réalise une bonne course, avec un sans faute sur son tir couché et une pénalité sur son tir debout, elle termine à la 15ème place.

Justine Braisaz-Bouchet: La française avait parfaitement débuté sa course avec un parfait 5/5 sur son tir couché, mais avec trois pénalités sur son tir debout c'est beaucoup trop pour pouvoir jouer les premiers rôles, elle termine 37ème.

Caroline Colombo: La française devra régler ses problèmes de tirs si elle veut jouer concurrencer les meilleures biathlètes, avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs, elle termine 42ème.

Julia Simon: Le mauvais début de saison continue pour la française, avec une pénalité sur son tir couché et trois fautes sur son tir debout, elle termine loin 56ème.

Chloé Chevalier: La française passe à côté de sa course, avec un premier tir couché compliqué et deux pénalités, Chloé va à nouveau devoir aller sur l'anneau de pénalité à une reprise, elle prend la 59ème place.

Autres favorites:

Denise Herrmann: L'allemande réalise une bonne course mais pourra avoir quelques regrets, avec un 9/10 et une pénalité sur la dernière balle de son tir debout, elle prend la 5ème place.

Dorothea Wierer: L'italienne confirme qu'elle a des difficultés en ce début de saison, elle est parvenue à limiter ces mauvais temps de ski grâce a de bons tirs mais cette fois-ci avec deux pénalités elle termine 27ème.

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne avait parfaitement débuté cette course avec un très bon temps de ski et un sans faute sur le tir couché, mais avec une pénalité sur son tir debout elle prend la 4ème place.

Elvira Oeberg: La suédoise, petite soeur de Hanna réalise elle aussi une très belle course, avec un bon 9/10 elle termine à la 3ème place. C'est sûrement l'une des révélations de cette saison tout comme la biélorusse Dzinara Alimbekava qui a le dossard bleu (meilleur jeune de moins de 25 ans).

Classement final: