Biathlon Express 2.3

Sebastian Samuelsson - Folle remontée

Le suédois partit avec le dossard n°18 avec plus de une minute de retard sur la tête de course a réalisé la course quasi parfaite. Avec un sans faute sur ses trois premiers tirs, le suédois voit la victoire au bout de ce dernier tir debout, malgré une pénalité, il parvient à s'imposer au terme d'une superbe course.

Côté français:

Fabien Claude: Après son excellent sprint, le français enchaîne les belles courses. Malgré trois pénalités au total sur ses tirs couché, il parvient à réaliser le sans faute sur les tirs debout, ce qui lui permet de pouvoir jouer le podium avec Johannes Boe et Sturla Laegreid. Le français attaque dans la montée et parvient à distancer les deux norvégiens, il prend une superbe 2ème place, c'est son deuxième podium en coupe du monde.

Emilien Jacquelin: Après un sprint raté, le français se reprend au terme d'une superbe course, avec un 15/15 sur ses trois premiers tirs, Emilien va craquer sur le dernier tir debout avec deux anneaux de pénalités à parcourir, il prend tout de même la 8ème place.

Quentin Fillon Maillet: Après un sprint à oublier, le français se rattrape sur cette poursuite, avec seulement deux pénalités au total, le français parvient à gagner 20 places et et prend la 10ème place.

Simon Desthieux: Après un bon sprint, le français va stagner dans cette poursuite, malgré un premier tir parfait, Simon va avoir dû mal sur le pas de tir avec quatre pénalités sur les trois derniers tirs, il termine à la 15ème place.

Antonin Guigonnat: Après un sprint correct, le français va connaître des difficultés sur le pas de tir, avec deux pénalités sur son premier tir et trois fautes sur le dernier tir debout, il perd 8 places et se classe 29ème.

Autres favoris:

Tarjei Boe: Le norvégien premier à partir pour cette poursuite va mal débuté avec trois pénalités sur son premier tir, il se rattrape sur les deux suivants avec un 10/10 mais retombe dans ses travers avec deux fautes sur le dernier tir, il prend la 12ème place.

Johannes Boe: Le norvégien entame parfaitement cette poursuite avec un sans faute sur ses tirs couché, mais avec une pénalité sur son premier tir debout et deux fautes sur son deuxième tir debout. Johannes va se battre pour le podium dans le dernier tour avec son compatriote Laegreid et Fabien Claude, il parvient finalement à prendre la 3ème place.

Arnd Peiffer: L'allemand, deuxième biathlète à s'élancer va connaître une course difficile, avec cinq pénalités au total dont trois lors du dernier tir, il prend la 18ème place.

Classement final: