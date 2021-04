Biathlon Express 2.4

Tiril Eckhoff - La renaissance

La norvégienne avec un début de saison catastrophique va s'offrir cette poursuite du côté de Kontiolahti. Après une 8ème place lors du sprint, Tiril va tout simplement être impériale sur le pas de tir avec un splendide 20/20. C'est sa 14ème victoire en coupe du monde, et garde donc son maillot rouge de leader de la spécialité.

Côté françaises:

Justine Braisaz-Bouchet: La française réalise une belle remontée, partie 37ème de cette poursuite, et avec un très beau 18/20, Justine termine à la 10ème place.

Julia Simon: La française réalise elle aussi une superbe remontée, partie à la 56ème place, elle va rattraper de nombreuses concurrentes grâce à un 18/20, elle prend la 17ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: Après son excellente seconde place lors du sprint, la français va connaître une course très compliquée. Avec une pénalité sur son premier tir, deux fautes sur le second tir couché et trois pénalités sur le premier tir debout elle termine loin 21ème.

Anais Bescond: Après une belle 15ème place lors du sprint, la française va perdre des places sur cette poursuite, avec cinq fautes au total, elle prend la 27ème place.

Caroline Colombo: Encore des problèmes sur le pas de tir pour la française, avec quatre pénalités au total, elle parvient tout de même à gagner 9 places et termine 33ème.

Chloé Chevalier: La française débute parfaitement cette course avec un sans faute sur ses tirs couché mais avec deux pénalités sur chacun de ses deux tirs debout elle prend la 43ème place.

Autres favorites:

Hanna Oeberg: La suédoise reste tout de même sur ce podium, mais avec trois pénalités dont une faute lors du dernier tir, elle devra se contenter de la 3ème place.

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne réalise une superbe course, avec un 18/20 et malgré une faute sur le dernier tir debout, elle parvient à distancer Hanna Oeberg dans le dernier tour pour prendre la 2ème place.

Dzinara Alimbekava: La biélorusse, révélation de ce début de saison, continue de nous épater sur cette poursuite, avec un bon 18/20, elle termine 4ème.

Classement final: