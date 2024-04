Biathlon Express 3.1

Dzinara Alimbekava - Nouvelle pépite

La nouvelle révélation de ce début de saison, c'est bien elle. Avec le dossard bleu sur ses épaules, la biélorusse vient chercher son premier podium en coupe du monde, sa première victoire. Après la retraite de Darya Domracheva, on peut se demander si la jeune biathlète ne serait pas la nouvelle star du biathlon. Avec son très bon début de saison, Dzinara remporte ce sprint au terme d'une course parfaite, avec un 10/10 sur le pas de tir et un bon temps de ski, elle conforte donc son dossard de meilleur jeune et prend des points importants pour le classement général.

Côté françaises:

Julia Simon: La française réalise une superbe course, malgré une pénalité sur chacun de ses deux tirs, Julia vient prendre une magnifique 6ème place avec le second meilleur temps de ski de la course. Julia "contente" pour la partie ski mais "frustré" avec ses deux pénalités (Crédits: L'Equipe).

Anais Bescond: La française pourra nourrir des regrets sur ce sprint, avec un premier tir couché parfait, la française peut réaliser un gros coup avec un bon tir debout mais avec deux fautes, elle prend la 30ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: La française passe à côté de sa course, avec deux pénalités sur chacun de ses deux tirs, elle prend la 34ème place. Heureusement Anais était très rapide sur les skis aujourd'hui ce qui va lui permettre de limiter la casse.

Caroline Colombo: La française réalise une bonne course, avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs, elle termine à la 35ème place.

Justine Braisaz-Bouchet: La française démarre mal ce sprint avec deux pénalités sur son tir couché, et avec une nouvelle double faute sur le tir debout, elle termine loin 43ème. Seul réconfort pour Justine son excellent temps de ski.

Chloé Chevalier: La française va connaître la hantise de toutes les biathlètes, avec 5 pénalités sur son tir couché, Chloé va devoir être très forte mentalement pour continuer sa course. Avec une nouvelle faute sur son tir debout, Chloé termine la course 97ème.

Autres favorites:

Hanna Oeberg: La suédoise était évidemment très attendue avec son dossard jaune et rouge sur les épaules. Avec une pénalité sur son tir couché et une nouvelle faute sur son tir debout, elle prend la 29ème place.

Dorothea Wierer: L'italienne réalise une bonne course, avec un très bon départ et un 5/5 sur son tir couché, Dorothea va fauté sur son tir debout à une reprise, elle termine 8ème.

Denise Herrmann: L'allemande va connaître une course compliquée, avec une pénalité sur son tir couché et deux fautes sur son tir debout, elle prend la 32ème place.

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne entame parfaitement cette course avec un sans faute sur son tir couché, elle peut jouer la victoire sur son tir debout mais avec une pénalité sur sa dernière balle, elle termine 4ème et reprend des points précieux sur Hanna Oeberg pour le dossard jaune.

Classement final: