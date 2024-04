Biathlon Express 3.2

Johannes Dale - Jour de première

Après la toute première victoire de Dzinara Alimbekava, c'est également une première pour le jeune norvégien (23 ans) qui vient donc chercher son tout premier podium, mieux encore sa première victoire en coupe du monde. Au terme d'un sprint parfaitement mené, et notamment un 10/10 sur le pas de tir, Johannes a su tout donner sur les skis pour aller chercher cette première place synonyme de victoire et partira donc en première place lors de la poursuite. Le norvégien en larmes après avoir compris qu'il avait remporté sa première course en carrière.

Côté français:

Quentin Fillon Maillet: Une course absolument splendide pour le français, après un début de saison correct mais pas encore au niveau de ses attentes, Quentin pourra être satisfait de son sprint. Avec un superbe 10/10, il termine à la 2ème place et partira donc très bien placé pour la poursuite de Vendredi. Quentin "content de sa course" comme il l'a déclaré au micro de l'Equipe.

Fabien Claude: Le français, auteur d'un magnifique sprint aujourd'hui, avec un 5/5 sur son tir couché, Fabien entame son tir debout parfaitement mais va partir à la faute sur la dernière balle. Avec un 9/10 et un excellent temps de ski, il prend la 3ème place.

Emilien Jacquelin: Le français réalise une très belle course, malgré une pénalité sur chacun de ses deux tirs, Emilien était très rapide sur les skis et termine à la 6ème place.

Antonin Guigonnat: Le français réalise une superbe course, après son très bon sprint la semaine passée du côté de Kontiolahti, Antonin va de nouveau tirer parfaitement à 10/10 ce qui lui permet de prendre la 13ème place.

Simon Desthieux: Le français démarre moyennement sa course avec une pénalité sur sa première balle et va être encore plus compliqué avec trois fautes sur son tir debout, il devra se contenter d'une 43ème place.

Oscar Lombardot: Une première difficile pour le jeune français (20 ans) pour sa première course en coupe du monde. Avec deux pénalités sur son tir couché, il parvient à bien se reprendre sur son debout avec un sans faute et prend la 82ème place.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien avait la victoire en ligne de mire lors de son tir debout, mais avec une pénalité sur sa dernière balle, il devra se contenter d'une 4ème place.

Sebastian Samuelsson: Le suédois réalise une excellente course et confirme son très bon début de saison, avec un 10/10, il prend la 5ème place.

Benedikt Doll: L'allemand réalise une bonne course, avec seulement une pénalité au total lors de son tir debout, il termine à la 8ème place.

Classement final: