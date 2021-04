Biathlon Express 3.3

Quentin Fillon Maillet - Sublime

Le français vient décrocher son premier succès sur cette saison 2020/2021, c'est sa quatrième victoire en carrière. Après un très bon sprint, Quentin part second de cette poursuite à seulement 17 secondes de Johannes Dale. Et avec un magnifique 20/20 sur le pas de tir, le français écrase la concurrence et vient récompenser son bon début de saison. Quentin se replace troisième au classement général de la coupe du monde.

Côté français:

Emilien Jacquelin: Une superbe poursuite pour le français, après un très bon sprint malgré ses deux pénalités, Emilien a su être très rapide à nouveau mais aussi excellent du côté du tir avec le 20/20. Le français termine juste derrière son compatriote Quentin Fillon Maillet à une splendide 2ème place.

Fabien Claude: Après sa troisième place lors du sprint, on attendait forcement le français pour jouer un nouveau podium, mais avec trois pénalités au total, Fabien recule et prend la 6ème place.

Antonin Guigonnat: Encore une très belle course pour Antonin qui devient de plus en plus constant sur le pas de tir avec un très beau 20/20, il termine à la 9ème place.

Simon Desthieux: Nouvelle course difficile pour le français qui n'aurait pas réussi à remonter beaucoup de places sur cette poursuite. Avec un 16/20, il prend la 36ème place.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien entame parfaitement cette poursuite avec un 10/10 sur ses tirs couché, mais avec trois fautes sur ses tirs debout, il prend la 4ème place.

Johannes Dale: Le norvégien après sa première victoire en coupe du monde lors du sprint était très attendu. Une nouvelle bonne course avec une 3ème place.

Sebastian Samuelsson: Le suédois va perdre des places sur cette poursuite, pourtant il avait parfaitement démarré avec un sans faute sur ses trois premiers tirs mais avec deux pénalités sur le dernier tir, il termine 10ème.

Classement final:

Fillon Maillet 32:28 Jacquelin (+25'') Dale (+49'') Boe (+58'') Claude (+1'10'')