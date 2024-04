Biathlon Express 3.4

Marte Olsbu Roeiseland - En jaune

La norvégienne vient remporter cette poursuite du côté de Hochfilzen au terme d'une course haletante. Partie en quatrième position, Marte malgré une pénalité sur son premier tir et une nouvelle faute sur la dernière balle de son dernier tir, était tout simplement la plus rapide aujourd'hui. La norvégienne vient remporter son 7ème succès en coupe du monde et reprend le maillot jaune du classement général à Hanna Oeberg.

Côté françaises:

Julia Simon: La française encore très rapide sur les skis mais avec une pénalité sur chacun de ses tirs couché, heureusement elle se rattrape sur ses tirs debout avec un superbe 10/10. Julia ressort en 4ème place de ce dernier tir juste derrière Hanna Oeberg, mais la française est plus forte, plus rapide sur les skis et vient chercher cette superbe 3ème place.

Justine Braisaz-Bouchet: La française réalise une très belle remontée, partie en 43ème position, et malgré trois pénalités sur le pas de tir, elle termine 16ème.

Anais Bescond: Une belle remontée également pour la française qui gagne 10 places par rapport au sprint, avec un 17/20, elle termine à la 20ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: La française démarre parfaitement cette poursuite avec un 10/10 sur ses tirs couché, mais avec trois pénalités sur on premier tir debout et une nouvelle faute sur le dernier tir, Anais perd des places et termine 22ème.

Caroline Colombo: Une course mitigée pour la française avec une pénalité sur chacun de ses quatre tirs, elle termine 31ème.

Autres favorites:

Hanna Oeberg: La suédoise après son sprint raté va réaliser une très belle remontée, avec un superbe 20/20, elle termine à la 4ème place juste derrière Julia Simon.

Dzinara Alimbekava: La biélorusse réalise une nouvelle superbe course, partie en première position de cette poursuite, elle vient chercher un nouveau podium, avec un superbe 20/20, elle termine 2ème.

Tiril Eckhoff: La norvégienne était parmi les favorites après sa deuxième place lors du sprint mais avec trois pénalités sur son premier tir et un total de 14/20 sur le pas de tir, elle prend la 17ème place.

Dorothea Wierer: L'italienne reprend des couleurs après sa bonne place lors du sprint, elle va à nouveau chercher un bon classement notamment grâce à un 18/20, elle termine 6ème.

Classement final: