Biathlon Express 4.1

Sturla Holm Laegreid - La confirmation

Après sa première victoire en coupe du monde lors de la première étape de cette saison, le norvégien vient à nouveau glaner un nouveau succès. Au terme d'un sprint tout simplement parfait, Sturla continue de nous impressionner tant pas son niveau à ski mais également sur son habilité du côté du tir. Avec un 10/10 sur le pas de tir, et le 3ème temps de ski, Sturla Holm Laegreid remporte ce sprint de Hochfilzen et partira donc en tête sur la poursuite de Samedi.

Côté français:

Quentin Fillon Maillet: Après son succès lors de la dernière poursuite, le français continue sur sa belle lancée. Avec seulement une pénalité lors du tir couché et un sans faute sur son tir debout, Quentin prend la 7ème place.

Emilien Jacquelin: Après sa désillusion lors du relais hommes, Emilien continue d'enchaîner les belles courses individuelles. Avec un sans faute sur son tir couché, le français commence son tir debout parfaitement avec un 4/4 mais va fauté sur la dernière balle, grâce à un très bon temps de ski, il termine 8ème.

Fabien Claude: Le française enchaîne les bonnes courses avec un nouveau bon sprint. Avec un premier tir couché parfait, Fabien entame le tir debout avec un rythme très engagé et va perdre une balle. Avec donc un 9/10 et un bon temps de ski, Fabien termine à la 12ème place.

Simon Desthieux: Une bonne course pour le français, similaire à celle de son compatriote Emilien Jacquelin, en tout cas sur le pas de tir. Avec un sans faute sur son ti couché, Simon va également fauté sur sa dernière balle de son tir debout et prend la 18ème place.

Antonin Guigonnat: Une course un peu plus difficile pour le français, avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs et un temps à ski moyen, il termine à la 43ème place.

Oscar Lombardot: Pour sa deuxième course en coupe du monde, le français réalise le 8/10 sur le pas de tir avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs, et prend la 87ème place.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien va connaître une course en deux temps, tout d'abord difficile avec deux pénalités sur son tir couché mais Johannes se reprend avec un 5/5 sur son tir debout, il termine à la 3ème place.

Johannes Dale: Le norvégien confirme son très bon début de saison, et va à nouveau remonter sur le podium, grâce à un magnifique 10/10, il prend la 2ème place.

Sebastian Samuelsson: Le suédois réalise une très belle course, avec un superbe 10/10, il termine à la 5ème place.

Classement final: