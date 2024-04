Biathlon Express 4.2

Tiril Eckhoff - La plus rapide

La norvégienne après deux premières semaines difficiles, a repris des couleurs depuis que les courses se déroulent à Hochfilzen. Tiril vient chercher sa deuxième victoire de la saison, malgré une pénalité sur son tir couché, la norvégienne se reprend sur son tir debout avec un sans faute. Tiril était la plus rapide sur les skis aujourd'hui et partira donc en tête pour la poursuite de Samedi.

Côté françaises:

Anais Chevalier-Bouchet: La française pourra avoir quelques regrets après cette course, avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs, heureusement Anais était rapide sur les skis et vient donc prend la 12ème place.

Justine Braisaz: La française pourra avoir des regrets sur ce sprint, avec une entame de course parfaite et un sans faute sur le tir couché, Justine commence son tir debout tout aussi parfaitement mais avec deux pénalités sur ses deux dernières balles, elle termine à la 14ème place.

Chloé Chevalier: La française réalise une bonne course, avec une entame parfaite et un sans faute sur son tir couché, Chloé peut jouer le podium sur avec un bon tir debout mais malheureusement elle faute à deux reprises et prend la 20ème place.

Anais Bescond: La française réalise une course moyenne, avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs, et un temps à ski loin des meilleurs, elle prend la 32ème place.

Caroline Colombo: La française va réaliser quasiment la même course que Anais Bescond, avec également une faute sur chacun de ses deux tirs, elle termine à la 36ème place.

Julia Simon: La française va connaître une course en deux temps, avec d'abord le positif et le sans faute sur son tir couché, et puis le négatif avec trois pénalités sur son tir debout, elle termine à la 49ème place et devra essayer de remonter lors de la poursuite.

Autres favorites:

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne réalise une bonne course, malgré une pénalité sur son tir couché, la leader du classement général se rattrape sur son tir debout avec un sans faute, elle termine à la 3ème place.

Hanna Oeberg: La suédoise réalise une course similaire à celle de sa rival norvégienne. Avec également une faute sur son tir couché, Hanna obtient le sans faute sur le debout et prend la 6ème place.

Dorothea Wierer: L'italienne retrouve de plus en plus ses temps à ski, avec un 9/10, elle termine à la 10ème place.

Dzinara Alimbekava: La biélorusse avec son début de saison exceptionnel va connaître une course compliquée. Avec une pénalité sur son tir couché et deux fautes sur son tir debout, elle prend la ème place.

Classement final: