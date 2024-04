Biathlon Express 4.3

Le norvégien enchaîne sur la poursuite de Hochfilzen, après avoir remporté le sprint, Sturla fait coup double sur cette poursuite et vient chercher son troisième succès de la saison. Une course impressionnante pour le norvégien qui ne finit d'impressionner sur ses tirs tant par sa précision mais également par son calme à tout juste 23 ans.

Côté français:

Emilien Jacquelin: Le français réalise une course splendide, avec un parfait 20/20 sur le pas de tir, Quentin ressort du dernier tir avec Martin Ponsiluoma et Johannes Boe pour jouer la seconde place. Emilien fait l'effort dans la grande montée de la piste et parvient à distancer les deux autres biathlètes, le français réalise un dernier tour de folie et vient chercher la 2ème place.

Quentin Fillon Maillet: Le français démarre moyennement sa course, avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs couché, Quentin qui va connaître une mésaventure sur son troisième tir. En effet, la palette ne s'est pas déclenché pour une de ses balles et le français est donc aller tourner sur l'anneau de pénalité pour rien. Quentin prend finalement la 8ème place.

Simon Desthieux: Un début de course en deux temps pour Simon qui réalise le plein sur son premier tir mais va fauté à deux reprises sur son deuxième tir. Heureusement il se rattrape parfaitement sur ses tirs debout avec le sans faute et termine à la 11ème place.

Fabien Claude: Le français démarre sa course dans les mêmes dispositions que son compatriote Quentin Fillon Maillet avec également deux fautes sur ses tirs couché. Avec également une faute sur chacun de ses deux tirs debout, il termine à la 14ème place.

Antonin Guigonnat: Le français démarre parfaitement sa poursuite avec un sans faute sur ses deux premiers tirs couché, Antonin enchaîne sur ses tirs debout avec également le sans faute et remonte à la 16ème place.

Autres favoris:

Johannes Dale: Le norvégien avec le dossard n°2 démarre parfaitement sa course avec un sans faute pour ses tirs couché, mais avec trois pénalités sur son premier tir debout, il termine 6ème.

Johannes Boe: Le norvégien a connu des problèmes sur le pas de tir avec deux pénalités sur ses tirs couché et une faute sur son troisième tir, Johannes a l'expérience pour ne pas fauter sur le dernier tir ce qui lui permet de prendre la 3ème place.

Sebastian Samuelsson: Le suédois démarre difficilement sa course avec deux fautes sur son premier tir et termine comme il l'avait commencé avec deux pénalités sur son dernier tir, et termine à la 17ème place.

Classement final: