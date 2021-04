Biathlon Express 4.4

Tiril Eckhoff - 2/2

La norvégienne remporte sa deuxième course de la semaine, et déjà sa troisième course de la saison. Après avoir remporté le sprint de Vendredi, Tiril s'est élancée en première position et a su garder cette place tout au long de la course. Avec une seule pénalité lors de son deuxième tir couché, la norvégienne parvient à s'imposer et prend des points précieux pour le classement général de la coupe du monde (5ème). Tiril peut rêver d'un triplé sur la semaine avec la première mass-start de la saison qui se déroulera demain.

Côté françaises:

Julia Simon: La française réalise une nouvelle remontée folle, partie 49ème, Julia va reprendre des places tout au long de la course, malgré un 17/20, elle termine à la 14ème place.

Justine Braisaz-Bouchet: La française pourra avoir des regrets sur sa fin de course, avec un 7/10 sur ses tirs debout et un 16/20 au total, elle prend la 15ème place.

Chloé Chevalier: Après son bon sprint, Chloé enchaîne avec une bonne poursuite, avec deux pénalités au total, la française gagne trois places par rapport au sprint et termine 17ème.

Anais Chevalier-Bouchet: Une course décevante pour la française qui avait pourtant parfaitement démarrée avec un sans faute sur son premier tir. Mais avec deux pénalités sur chacun des trois derniers tirs, elle termine 28ème.

Anais Bescond: Une course également décevante pour la française, après un sprint compliqué, Anais va connaître des problèmes de tirs avec un 15/20, et prend la 37ème place.

Caroline Colombo: Une course semblable à celle d'Anais Bescond avec des problèmes au tirs et un 16/20, la française termine à la 40ème place.

Autres favorites:



Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne va connaître une course compliquée notamment sur le pas de tir avec 4 pénalités et termine à la 7ème place.

Hanna Oeberg: La suédoise réalise une très bonne course, malgré deux erreurs du côté du tir, elle parvient à terminer sur la seconde marche du podium et reprend des points précieux sur son adversaire norvégienne pour le maillot jaune de leader du général de la coupe du monde.

Dzinara Alimbekava: La biélorusse va réaliser une superbe remontée après son sprint raté. Partie 31ème, et avec un 19/20, elle prend finalement la 11ème place et conserve son maillot bleue de meilleur jeune.

Dorothea Wierer: L'italienne enchaîne bien avec une très belle poursuite, avec une entame parfaite et un 15/15, Dorothea va faire une faute sur le dernier tir et prend finalement la 5ème place.

Classement final:

Eckhoff 28:24 Oeberg (+22'') Oeberg (+27'') Tandrevold (+28'') Wierer (+42'')