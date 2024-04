Biathlon Express 4.5

Arnd Peiffer - Sprint final

L'allemand s'impose pour la première fois de la saison, pour cette première course des rois, Arnd vient décrocher un superbe succès. Avec un tir absolument parfait et un 20/20, l'allemand se retrouve avec Martin Ponsiluoma dans le dernier tour, Arnd prend l'intérieur dans la dernière ligne droite et parvient à distancer son rival suédois et remporte cette mass-start.

Côté français:

Emilien Jacquelin: Le français réalise une superbe course, malgré ses deux pénalités, le français ressort troisième du dernier tir et va jouer la troisième place avec Tarjei Boe et Benedikt Doll. Le français craque dans le dernier tour après ses efforts et va chuter juste avant la dernière ligne droite mais prend tout de même une magnifique 5ème place.

Quentin Fillon Maillet: Le français démarre moyennement cette mass-start avec un 8/10 pour ses tirs couchés, Quentin se reprend parfaitement sur ses tirs debout avec un magnifique sans faute, il termine à la 9ème place.

Fabien Claude: Le français entame sa course tout comme son compatriote Quentin Fillon Maillet avec deux pénalités sur ses tirs couchés et trois fautes sur ses tirs debout, il prend la 25ème place.

Simon Desthieux: Une course compliquée pour le français, avec un départ très moyen et trois pénalités sur ses deux tirs couchés, et avec une nouvelle pénalité sur ses tirs debout, il prend la 26ème place.

Antonin Guigonnat: Le français qui n'est plus au niveau qu'il a connu sur les skis avait heureusement un très bon tir sur ce début de saison, mais sur cette mass-start Antonin a également craqué sur le pas de tir, avec un 16/20, il termine à la 28ème place.

Autres favoris:

Johannes Dale: Le norvégien a connu une course difficile avec un 16/20 sur le pas de tir, il prend la 15ème place.

Johannes Boe: Le norvégien avait la possibilité de remporter cette mass-start mais avec deux pénalités sur le dernier tir et un 17/20 au total, il termine à la 7ème place.

Sturla Holm Laegreid: Le norvégien était parfait jusqu'au troisième tir mais avec une pénalité sur le dernier tir, il prend la 6ème place et conserve son maillot bleu.

Classement final: