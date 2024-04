Biathlon Express 4.6

Marte Olsbu Roeiseland - Noël en jaune

La norvégienne va pouvoir passer les fêtes en jaune après son succès sur la première mass-start de la saison. Au terme d'une superbe course, et avec une seule pénalité sur son deuxième tir couché, Marte s'applique sur son dernier tir et notamment sur sa dernière balle pour blanchir la cible. La norvégienne vient chercher son second succès de la saison et prend de l'écart sur sa rival suédoise.

Côté françaises:

Julia Simon: Une entame de course difficile pour la française avec seulement un 7/10 sur ses tirs couchés, mais avec un superbe sans faute su ses tirs debout, elle termine à une très belle 7ème place.

Justine Braisaz-Bouchet: Une superbe entame de course pour la française avec un sans faute sur ses tirs couchés. Mais avec deux pénalités sur son troisième tir, et une nouvelle faute sur son dernier tir, elle prend la 11ème place.

Anais Bescond: Une nouvelle course moyenne pour la française qui a toujours autant de mal sur le pas de tir et également sur les skis. Avec un 17/20, elle termine à la 18ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: La française démarre moyennement sa course avec deux pénalités sur son premier tir et va connaître une difficile dernier tir avec trois nouvelles pénalités, elle prend la 22ème place.

Chloé Chevalier: Pour sa première mass-start en coupe du monde, la française commence bien cette course avec une seule pénalité sur ses tirs couchés, mais malheureusement c'était beaucoup plus compliqué sur les tirs debout avec quatre pénalités, elle prend la 27ème place.

Autres favorites:

Tiril Eckhoff: La norvégienne rate le triplé de peu, avec une superbe course et un très beau 19/20, elle termine à la seconde marche du podium.

Hanna Oeberg: La suédoise passe à côté de sa course, avec quatre pénalités au total dont deux lors du dernier tir, elle termine à la 14ème place.

Dzinara Alimbekava: La biélorusse pour sa toute première mass-start en carrière va avoir une course compliquée, avec un 16/20, elle termine à la 20ème place. La biélorusse qui laisse son maillot bleu à la jeune Elvira Oeberg.

Dorothea Wierer: L'italienne retrouve le podium, au terme d'une superbe course, avec un très beau 19/20, l'italienne s'arrache dans le dernier tour pour conserver sa 3ème place.

Classement final: