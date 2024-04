Biathlon Express 5.1

Tiril Eckhoff - Intouchable

La norvégienne démarre parfaitement l'année 2021 avec une superbe victoire sur ce sprint du côté de Oberhof. Avec le second meilleur temps de ski et un magnifique 10/10 sur le pas de tir, Tiril était tout simplement intouchable sur cette première course de l'année. C'est déjà la quatrième victoire de la saison pour la norvégienne qui totalise six podiums. Tiril partira donc en première position pour la poursuite qui aura lieu Dimanche.

Côté françaises:

Julia Simon: La course démarre mal pour la française avec deux pénalités lors de son tir couché, heureusement Julia se reprend sur son tir debout avec un sans faute ce qui lui permet de terminer à la 4ème place grâce notamment à son magnifique temps de ski.

Justine Braisaz-Bouchet: La française réalise une bonne course, avec une faute sur son tir couché, Justine se reprend pour réaliser le sans faute sur son tir debout, elle prend la 9ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: La française réalise une bonne course, malgré une pénalité sur chacun de ses deux tirs, elle parvient à prendre la 10ème place grâce à son très bon temps de ski.

Anais Bescond: La française réalise une bonne course, avec une entame parfaite et un sans faute sur son tir couché, elle réalise le 4/5 sur son tir debout, elle prend la 12ème place.

Chloé Chevalier: La française réalise une bonne course, avec une pénalité sur son tir couché et un sans faute sur son tir debout, elle termine à la 18ème place.

Caroline Colombo: La française réalise une course moyenne, avec une faute sur son tir couché, et également une pénalité sur son tir debout, il fallait réaliser au moins le 9/10 pour pouvoir espérer jouer un bon résultat, elle termine à la 35ème place.

Autres favorites:

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne va perdre des points précieux pour le classement général sur ce sprint, avec une pénalité sur son tir couché et une nouvelle faute sur la dernière balle de son tir debout, elle termine à la 5ème place.

Hanna Oeberg: La suédoise réalise une superbe course pour ce retour du biathlon, avec un magnifique 10/10, elle prend la 2ème place et reprend des points précieux pour le maillot jaune du classement général.

Elvira Oeberg: La suédoise réalise également une bonne course avec une entame parfaite et un sans faute sur son tir couché, elle part à la faute à une reprise sur son tir debout, elle termine à la 24ème place.

Classement final: