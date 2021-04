Biathlon Express 5.2

Johannes Boe - De retour aux affaires

Le norvégien entame parfaitement la nouvelle année avec une victoire sur ce sprint de Oberhof. Johannes retrouve la victoire après son dernier succès lors du sprint de Kontiolahti le 29 Novembre 2020. C'est son quatrième podium de la saison et Johannes va conforter son maillot jaune de leader de général au terme d'une très belle course avec un 9/10 et le meilleur temps de ski. Le norvégien partira donc en tête lors de la poursuite de Samedi.

Côté français:

Simon Desthieux: Le français réalise lui aussi une très belle course, similaire à celle de Fabien, avec un sans faute sur son tir couché et une pénalité sur son tir debout, il termine à la 7ème place.



Fabien Claude: Le français réalise une superbe course, avec un sans faute sur son tir couché, Fabien peut jouer la victoire sur son tir debout mais avec une pénalité, il prend tout de même une très belle 8ème place.



Emilien Jacquelin: Le français réalise une bonne course, malgré une pénalité sur chacun de ses deux tirs, il termine à la 14ème place grâce à un très bon temps de ski.



Antonin Guigonnat: Le français réalise une très bonne entame de course avec un sans faute sur son tir couché, mais avec deux pénalités sur son tir debout, il prend la 22ème place.

Emilien Claude: Le jeune français pour sa première course en coupe du monde réalise une magnifique course. Le frère de Fabien et Florent peut être très fier de sa première. Avec un magnifique 10/10, il prend la 32ème place et participera à sa première poursuite en coupe du monde.



Quentin Fillon Maillet: Le français démarre la course avec deux pénalités sur son tir couché mais Quentin ne va tourner qu'une seule fois sur l'anneau de pénalité et va donc prendre une pénalité (2min). Le français va également fauter à deux reprises sur son tir debout, il prend la 85ème place.

Autres favoris:

Sebastian Samuelsson: Le suédois réalise une course moyenne, avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs, il termine à la 18ème place.

Sturla Holm Laegreid: Le norvégien continue de nous impressionner et réalise une très belle course, avec un nouveau magnifique 10/10, il prend la 3ème place.

Tarjei Boe: Le norvégien réalise une très belle course, avec un splendide 10/10 sur le pas de tir, il prend la 2ème place juste derrière son frère Johannes.

Classement final: