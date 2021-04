Biathlon Express 5.3

Tiril Eckhoff - Nouveau doublé

Après avoir remporté le sprint, la norvégienne enchaîne les succès et empoche cette poursuite du côté de Oberhof. Tiril continue sa montée en puissance et démontre qu'elle est l'une des grandes favorites pour le gros globe de cristal. Tiril qui va prendre son temps pour ralentir son rythme cardiaque pour le dernier tir mais avec une dernière balle dehors, elle ressort juste devant sa compatriote Roeiseland. Au terme d'un dernier tour de folie, Tiril s'impose au sprint devant Roeiseland et continue sa grande remontée au classement général.

Côté françaises:

Anais Chevalier-Bouchet: La française démarre moyennement cette poursuite avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs couchés, mais avec un superbe 10/10 sur ses tirs debout, elle termine à la 5ème place grâce à un superbe dernier tour.



Justine Braisaz-Bouchet: La française réalise elle aussi une course moyenne, pourtant cette poursuite démarre bien avec un sans faute sur son premier tir couché, mais avec 4 pénalités sur les trois prochains tirs, elle prend la 11ème place.

Julia Simon: La française réalise une course moyenne, elle qui est parmi les trois plus rapides en ce moment sur les skis a eu des problèmes sur le pas de tir. Avec un 14/20, elle termine à la 15ème place.



Anais Bescond: La française réalise une course semblable à celle de ses compatriotes avec trop de pénalités pour pouvoir jouer les premiers rôles et un 16/20, elle termine à la 20ème place.

Chloé Chevalier: La française passe à côté de sa poursuite avec beaucoup trop de pénalités pour pouvoir espérer une belle place, avec un 14/20, elle prend la 35ème place.

Caroline Colombo: Une course difficile pour la française, avec un 15/20, elle prend la 44ème place.

Autres favorites:

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne réalise une magnifique course, avec un superbe 20/20, et au terme d'un superbe dernier tour, elle prend la seconde place.

Hanna Oeberg: La suédoise passe au travers de sa course, avec un 16/20, elle parvient tout de même à prendre la 8ème place grâce à son bon temps de ski.

Marketa Davidova: La tchèque pourra nourrir des regrets, avec le dossard n°7 elle pouvait espérer le podium, et avec un très bon départ (10/10 sur ses tirs couchés) mais avec un 6/10 sur ses tirs debout, elle termine 12ème.

Classement final: