Biathlon Express 6.1

Johannes Boe - Intraitable

Lorsque le norvégien tire à 10/10 sur le sprint il devient quasi impossible pour ses concurrents de jouer la victoire. Il l'a encore prouvé aujourd'hui sur ce sprint de Oberhof. Avec un tir parfait et le meilleur temps de ski, Johannes empoche sa troisième victoire de la saison et conforte son maillot jaune de leader du classement général de la coupe du monde.

Côté français:

Quentin Fillon Maillet: Après sa mésaventure de la semaine passé, le français a très bien rebondit sur ce sprint du côté de Oberhof. Malgré un 9/10 et une pénalité sur son tir debout, le français prend la 8ème place.

Emilien Jacquelin: Le français réalise lui aussi une bonne course, avec une pénalité sur son tir couché, il se reprend avec un sans faute sur le tir debout, il termine 14ème.

Antonin Guigonnat: Une course qui avait très bien débuté pour le français avec un sans faute sur son tir couché, mais avec deux pénalités sur le tir debout, il prend la 26ème place.

Simon Desthieux: Une course identique avec celle de Antonin Guigonnat, avec un sans faute sur son tir couché mais avec deux fautes sur son tir debout, il termine 27ème.

Emilien Claude: Une course compliqué pour le jeune français, pour sa troisième course en coupe du monde, avec une faute sur son tir couché et deux pénalités sur son tir debout, il prend la 67ème place.

Fabien Claude: Le français passe complètement à côté de son sprint, avec trois pénalités sur son tir couché et deux fautes sur son tir debout, il termine 73ème.

Autres favoris:

Sturla Holm Laegreid: Le norvégien réalise une très belle course et fait preuve une nouvelle fois d'une très grande régularité, avec un sans faute du côté du tir il prend la 2ème place.

Sebastian Samuelsson: Le suédois était très adroit sur le pas de tir avec un très beau 10/10 mais était loin de sa forme sur les skis et termine 18ème.

Lukas Hofer: L'italien réalise une très belle course, avec un sans faute sur son tir couché et malgré deux pénalités sur son tir debout, il prend la 6ème place.

Classement final: