Biathlon Express 6.2

Tiril Eckhoff - Maillot jaune en vu

La norvégienne s'impose à nouveau, son sixième succès de la saison et son huitième podium pour cette saison. Avec un très bon début et un sans faute sur son tir couché, Tiril va fauté à une reprise sur son tir debout mais grâce à son excellent temps de ski elle parvient tout de même à s'imposer sur ce sprint de Oberhof. Avec ce nouveau succès, elle reprend des points au classement général face à sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland.

Côté françaises:

Justine Braisaz-Bouchet: La française réalise une superbe course, avec un superbe 10/10 sur le pas de tir (son premier de la saison), elle parvient à prendre la 4ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: La française réalise une très belle course, avec un très bon début et un sans faute sur son tir couché, elle peut jouer la victoire sur son tir debout mais avec une pénalité sur sa dernière balle elle devra se contenter d'une tout de même belle 5ème place.

Anais Bescond: La française réalise une bonne course, avec un sans faute sur son tir couché et une pénalité sur son tir debout, elle termine à la 14ème place.

Caroline Colombo: La française réalise elle aussi une belle course avec un magnifique sans faute sur le pas de tir, elle termine à la 26ème place.

Chloé Chevalier: La française réalise une course mitigée, avec un très bon départ et un sans faute sur son tir couché, mais avec deux pénalités sur son tir debout et un temps sur le pas de tir très long (1'06''), elle prend la 59ème place.

Julia Simon: La française réalise une très mauvaise course, avec quatre pénalités sur son tir couché, et une nouvelle faute sur son tir debout, elle termine à la 65ème place.

Autres favorites:



Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne passe un peu à côté de son sprint, avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs, elle prend la 8ème place.

Hanna Oeberg: La suédoise réalise une bonne course, avec une pénalité sur son tir couché, elle se reprend sur son tir debout avec un sans faute et termine 7ème.

Dorothea Wierer: L'italienne réalise une superbe course, avec un très bon 10/10 sur le pas de tir et un bon temps de ski, elle termine à la 2ème place.

Classement final: