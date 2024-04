Biathlon Express 6.3

Tarjei Boe - Le plus fort

Le norvégien était tout simplement le plus fort sur cette poursuite de Oberhof. Tarjei avec un 15/15, s'installe sur le pas de tir avec de l'avance pour ce dernier tir, mais avec une pénalité, il ressort quatrième. Mais le norvégien était plus rapide que ses concurrents de devant et prend finalement la tête devant Leitner et Weger. Tarjei remporte sa deuxième course de la saison.

Côté français:

Simon Desthieux: Le français réalise le même début de course que Quentin Fillon Maillet avec un 8/10 sur ses tirs couchés, Simon se reprend un petit peu sur les tirs debout avec un 9/10, il prend finalement la 9ème place.

Quentin Fillon Maillet: Le français démarre moyennement sa course avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs couchés, Quentin se rattrape sur le troisième tir avec un sans faute mais avec une pénalité sur le dernier tir, le podium s'envole pour Quentin qui prend la 10ème place.

Emilien Jacquelin: Le français réalise un super début de course avec un sans faute sur ses deux tirs couchés mais lors de son troisième tir, Emilien doit changer de carabine sur le pas de tir, il faute à une reprise sur ce tir. Le français se rattrape bien sur ce dernier tir avec un sans faute et prend la 14ème place.

Antonin Guigonnat: Le français réalise une course moyenne, avec une pénalité sur chacun de ses quatre tirs et un temps de ski toujours parmi les moins bons, il prend la 23ème place.

Fabien Claude: Le français passe au travers de sa mass-start avec six pénalités au total avec un 6/10 sur ses tirs debout, il termine à la 26ème place.

Autres favoris:

Johannes Boe: Le norvégien passe à côté de sa course, avec une pénalité sur chacun de ses quatre tirs, il termine tout de même à la 7ème place.

Sturla Holm Laegreid: Le norvégien passe lui aussi à côté de sa course, pourtant il réalise tout de même le 18/20 mais avec un temps de ski en dessous de ses standards habituels, il prend la 12ème place.

Sebastian Samuelsson: Le suédois réalise une course moyenne avec le 18/20, il prend la 13ème place.

Classement final: