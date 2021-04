Biathlon Express 6.4

Julia Simon - Magnifique

La française vient remporter sa deuxième victoire en coupe du monde au terme d'une superbe course. Julia ressort du dernier tir en première position avec Franziska Preuss, dans une dernière montée de folie, elle parvient à distancer l'allemande et décroche sa première victoire de la saison. Après avoir gagné lors du relais mixte, la semaine dernière, la française enchaîne les bons résultats, de bonne augure en vue des championnats du monde qui auront lieu début février.

Côté françaises:

Justine Braisaz-Bouchet: La française démarre bien cette mass-start avec un 9/10 sur ses deux tirs couchés, mais c'était plus compliqué sur les tirs debout avec un 7/10, elle prend finalement la 9ème place.

Anais Bescond: La course démarre plus difficilement pour la française avec deux pénalités sur son premier tir couché mais se reprend bien sur son deuxième couché avec un sans faute. Mais avec une pénalité sur chacun de ses deux tirs debout, elle prend la 22ème place.

Anais Chevalier-Bouchet: La française va connaître une course calvaire, après son très bon résultat lors du sprint, la course va être totalement différente aujourd'hui. Avec deux pénalités sur son premier tir puis cinq fautes sur son deuxième tir la course est déjà terminée pour la française. Malheureusement une nouvelle pénalité sur son premier tir debout et deux fautes sur le deuxième tir debout, elle termine dernière, 30ème.

Autres favorites:

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne va connaître une course compliqué, avec une pénalité sur chacun de ses quatre tirs, elle termine 7ème.

Tiril Eckhoff: La norvégienne démarre plutôt bien la course avec un 9/10 sur ses deux tirs couchés, mais avec trois pénalités sur le premier tir debout, elle perd tout espoir de victoire et prend la 8ème place.

Hanna Oeberg: La suédoise réalise une belle course malgré ses 3 pénalités sur le pas de tir, elle parvient tout de même à prendre une belle 3ème place.

Classement final: