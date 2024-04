Biathlon Express 7.1

Lisa Theresa Hauser - Amplement mérité

Après ses excellents derniers résultats, l'autrichienne remonte à nouveau sur le podium et cette fois-ci sur la plus haute des marches. Après avoir connu son premier podium du côté de Oberhof, Lisa décroche sa première victoire en coupe du monde cette fois-ci en Italie du côté de Antholz-Anterselva. Au terme d'une superbe course, avec une seule pénalité lors de son troisième tir, elle décroche la victoire grâce à son très bon temps de ski, son excellent temps de tir elle remporte cet individuel.

Côté françaises:

Anais Chevalier-Bouchet: La française réalise une superbe course, avec sa nouvelle carabine dans son dos, elle peut jouer la victoire sur son dernier tir mais avec une pénalité (19/20), elle prend tout de même une superbe 3ème place.

Anais Bescond: La française réalise une bonne course, avec seulement deux pénalités, une faute sur chacun de ses deux tirs debout, elle termine à la 19ème place.

Caroline Colombo: La course démarre moyennement pour la française avec une pénalité sur chacun de ses deux premiers tirs. Heureusement elle se rattrape parfaitement sur ses deux derniers tirs avec un sans faute, elle termine à la 22ème place.

Justine Braisaz-Bouchet: La française pourra nourrir de grand regrets sur cette course, avec une entame de course parfaite et un sublime 15/15, elle va craquer dans son dernier tir debout avec quatre pénalités, elle prend la 43ème place.

Julia Simon: La française démarre mal sa course avec deux pénalités dès son premier tir couché et également deux fautes sur son deuxième tir. Le calvaire continue pour Julia avec trois pénalités sur son troisième tir et heureusement un sans faute sur son dernier tir, elle prend la 61ème place.

Chloé Chevalier: La française réalise une mauvaise course, avec une pénalité sur chacun de ses trois premiers tirs et deux nouvelles fautes sur son dernier tir, elle termine 63ème.

Autres favorites:

Tiril Eckhoff: La norvégienne démarre mal sa course avec trois pénalités sur ses deux premiers tirs et prend donc trois minutes de pénalité. Heureusement elle se reprend bien sur ses deux derniers tirs avec une seule pénalité (16/20), elle prend la 17ème place.

Marte Olsbu Roeiseland: La norvégienne démarre bien sa course avec un sans faute sur son premier tir, mais avec deux pénalités lors du deuxième tir, une nouvelle faute lors du deuxième tir couché et également une pénalité sur sa dernière balle lors du dernier tir, elle termine finalement 31ème.

Dorothea Wierer: L'italienne faisait partie des grandes favorites aujourd'hui sur un format qu'elle apprécie, avec un 18/20, elle termine 4ème.

Hanna Oeberg: La suédoise commence mal sa course avec deux pénalités lors de son premier tir, elle se rattrape sur les trois suivants avec seulement une nouvelle faute (17/20), elle termine finalement 29ème.

